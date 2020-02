https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A lo largo de décadas, la deplorable situación del Lago Ypacaraí fue centro de estudios de expertos de varios países; sin embargo, un grupo de investigadores italianos fueron los que más se aproximaron a predecir su estado actual. Por ello, antes de fin de mes se espera la llegada de un ingeniero que ayude a las autoridades a fijar una hoja de ruta para la revitalización del otrora “lago azul”.

La contaminación lo extingue Paraguay contrató a un experto itaiano para "salvar" el Lago Ypacaraí

El pasado 8 de enero se creó por ley la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí, la cual es presidida por el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, con el fin de impulsar una solución definitiva a la contaminación que está llevando al lago a su extinción.

Desde la sociedad civil también hay organizaciones que ven expectantes la posibilidad de que finalmente las autoridades se pongan manos a la obra para solucionar la problemática que no hace más que agravarse. Sobre todo, ante el anuncio de la venida de uno de los ingenieros que más estudió las causas y posibles soluciones.

“La gente con una cultura de más de 100 años de la Universidad de Padua de Venecia conoce la situación, y hoy nos vienen a acompañar; y está llegando este fin de mes, hacia el 20, el ingeniero Juan Lucca, invitado ya para acompañar y seguir el proceso”, indicó Derlis Esteche, representante de la Organización Civil a través de la Fundación Fundapueblos.

Esteche indicó que si bien ellos no tienen intervención en los trabajos específicos, ven con buenos ojos la experiencia que puedan aportar los extranjeros, que hace tiempo vienen trabajando en el problema, pero hasta ahora no habían sido facultados en asumir propiamente la acción. “En este momento, desde la sociedad civil quiero dar un voto de confianza, porque ahora se va a instalar lo que se llama política de estado en la cuenta ambiental”, consideró Esteche, que mencionó que esa medida es fundamental, ya que “nosotros no podemos medir los tiempos y plazos –de un intendente, de 5 años, de un gobernador o un ministro– para solucionar un problema que necesita 20 a 30 años de proceso”.