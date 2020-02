https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los plazos aprietan sobre el inicio de clases

Los docentes irán a negociar "molestos" y buscando "defender la cláusula gatillo"

Los gremios estatales y privados escucharon desafinadas las declaraciones de los funcionarios provinciales. En el marco del inicio de las paritarias, adelantaron que no aceptarán la inexistencia de instrumentos o esquemas donde el salario no pierda frente a la inflación. No hablan de paros, pero hay dudas sobre los tiempos de negociación .

Por Mauro L. Muñoz SEGUIR El viernes 14 de febrero no será un día del todo amistoso en Santa Fe. El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será sede del encuentro oficial entre el gobierno provincial entrante y los gremios docentes. Con cita a las 11 de la mañana, la paritaria 2020 pondrá cara a cara, por primera vez, a los actores implicados en discusión de salarios y condiciones laborales. Previo al arribo del encuentro, las declaraciones de los funcionarios condicionan el semblante de los maestros. La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (Ctera) y secretaria general de los docentes públicos santafesinos (Amsafé), Sonia Alesso, sinceró el clima que se vive dentro de las aulas: “hay malestar”, sostuvo. Por un lado, las molestias se corresponden con “demoras en los cronogramas de pagos”; por otro, a las “declaraciones a los medios”. “Quiero ser muy clara con esto -enfatizó en diálogo con El Litoral- las declaraciones no han sido responsables. Algunos funcionarios, lejos de ayudar, preocupan a la docencia”. Arriba de la mesa estarán “todos los temas”. Entre ellos enumeró una larga lista, entre los que se incluyen “salarios, condiciones laborales, infraestructura, concursos, salud, formación docente, educación rural, de género e intercultural bilingüe”. Si bien entiende que “el viernes es recién la primer reunión”, dejó en claro que buscarán la aplicación de algún método de recomposición salarial frente a la inflación. Aunque aclaró que “no será lo único que vamos a tener que discutir”. “Veremos con qué nos encontramos”, anticipó. Respuesta contra la inflación Respecto a los salarios, la dirigente no anduvo con vueltas y advirtió que “vamos a seguir planteando la aplicación de la cláusula gatillo”. ¿Por qué se defiende este método?, se le preguntó y respondió: “En el caso de los docentes santafesinos, al igual que las demás provincias que lo adoptaron, significó no perder el poder adquisitivo”. “No compartimos que la cláusula gatillo no sea un instrumento válido. Por el contrario, creemos que esta es una discusión fundamental. En una economía inflacionaria, es necesario estabilizar la actualización del salario. Puede haber distintos esquemas, pero no puede no haber ninguno”, desarrolló ante los anticipos de algunas autoridades de gobierno. “Todos sabemos que la economía no se soluciona de un día para el otro, pero tiene que haber algún método de actualización o revisión si no hay un número inflacionario deseable”, insistió. Además, sostuvo que habrá planteos “ligados”, pero que “no son menos importantes”. En el listado, apuntan a “cómo será la escala de ingreso para los maestros, cuánto irá al básico, cómo será el componente del salario”. Disgusto por las formas La posición de los funcionarios es clara: “La situación económica y financiera de la provincia es de emergencia”. Para saldar las diferencias con las que puedan llegar a encontrarse, mencionan la “apuesta por el diálogo”. Alesso fue comprensiva con el contexto, pero puso reparos en cómo se dieron a conocer las necesidades. Dijo entender cuál es el estado de la provincia y la situación del país (“no ignoramos el desastre que dejó el gobierno de Mauricio Macri”), aunque, sostuvo que “no puede ser es que las crisis las paguemos los trabajadores”. “Este no es un debate técnico, es un debate de fondo”, indicó. Y lamentó que “el gobierno haya cometido el error de estar discutiendo por los medios de comunicación”. “Para eso están las instancias de negociación. El debate se tiene que dar en el marco institucional que corresponde”, acertó. Acciones ante incumplimientos Ante la cercanía del inicio de clases, la pregunta obligada pasó por si los paros se configuran como una opción. Manifestó que no lo es en tanto que “recién comenzaremos la negociación”. Sobre la metodología de reclamo, consideró que “en comparación con otras provincias, Santa Fe no ha tenido grandes incumplimientos”. Mientras, apuntó a los motivos que llevan a tomar medidas extremas: “Cuando se llega al paro es porque hay determinadas reivindicaciones por las que no vamos a renunciar. Un maestro no puede estar por debajo de la línea de la pobreza. Y estas son las discusiones que vamos a dar”, explicó. Por último, reparó en que “venimos insistiendo en los plazos” considerable llevar adelante las negociaciones. Señalando que el cronograma escolar marca el inicio el 2 de marzo, y apuntando que hay feriados por carnaval, Alesso sostuvo que “los tiempos se acortan”. “Tenemos que llevar las propuestas para que las asambleas voten. La predisposición de diálogo está, pero no nos quedan muchos días y recién empezamos con la discusión”, concluyó. 2 de marzo La fecha en la que está previsto el inicio del ciclo lectivo. El tiempo es prudente, pero depende de cuánto avancen las negociaciones, para llevar propuestas a las asambleas. Agendas distintas En 2016, el gobierno macrista derogó por decreto la paritaria nacional. Ahora, con el ministro Nicolás Trotta en la cartera educativa nacional, fue puesta en funcionamiento nuevamente.Y Alesso está presente en las conversaciones con ambos ejecutivos (Nación y Provincia), pero con distintas agendas. Entre las similitudes, nombró las cuestiones salariales: “En la paritaria nacional, discutimos piso salarial de todos los docentes argentinos. Además, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para las provincias que están en peores condiciones que el resto”. Entre las diferencias, citó los asuntos macro: “La ley de Financiamiento Educativo, que fija el 6% del PBI destinado a educación, se ha dejado de cumplir desde 2015. El año pasado fue del 4,8%, es decir, bajó sustancialmente el presupuesto educativo”. Hacia el final, fue optimista en cuanto a lo que se viene: “Sabemos que nada se recompone de un día para el otro, pero tenemos que lograr que todo se consolide gradualmente”. Sadop prioriza En el ámbito de los docentes privados la situación es distinta, pero similar. Pedro Bayúgar, dirigente del Sindicato de los Docentes de Educación Privada (Sadop) se mostró expectante, pero adelantó que no espera “un resultado en este primer encuentro”. El dirigente destacó la continuidad de temas entre las distintas mesas de negociación: “como nunca antes las paritarias docentes van a estar condicionadas por la paritaria nacional”, dijo. Pero consideró que la prioridad tiene que ser la “recomposición del salario de los docentes”. “Toda metodología de actualización salarial sirve en tanto y en cuanto responda a los intereses de los trabajadores”, manifestó. Y, en ese sentido, distinguió que “la cláusula gatillo nos permite empatar con la inflación”. Bayúgar se mostró esperanzado en “definir metodologías de trabajo”. Consideró que “hay tiempo para arribar a un acuerdo”. Y argumentó que “iniciar normalmente el ciclo lectivo el 2 de marzo”, será una realidad “dependiendo de la propuesta salarial que nos haga el gobierno”. UDA conversa El consejo directivo nacional de la Unión de Docentes Argentinos se reunió este miércoles en la sede de la entidad sindical para tratar la política gremial a seguir en el marco de la paritaria docente nacional y paritarias provinciales. Hasta allí se acerco el ministro de Educación Trotta. En ese marco, se informó que hubo “diálogo con dirigentes de todo el país” respecto de “las políticas educativas que viene llevando adelante el gobierno nacional”, buscando analizar “las distintas realidades provinciales y sus problemáticas”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

