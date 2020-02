https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 13.02.2020 - Última actualización - 15:37

15:35

A un mes para el comienzo del torneo oficial de Primera A de la Liga Santafesina, el presidente del “Rojo”, Ernesto Brignone, se decidió por Mario Pigliacampo para buscar protagonismo directo en el Apertura 2020.

Ilusionado. Mario Pigliacampo visitó nuestra Redacción y habló del proyecto del club Independiente que lo tiene como protagonista directo. El DT hará su debut en el equipo de Primera que aún no conoce su rival. Foto: Mauricio Garín

Independiente de Santo Tomé apuesta fuerte Pigliacampo debuta como DT A un mes para el comienzo del torneo oficial de Primera A de la Liga Santafesina, el presidente del “Rojo”, Ernesto Brignone, se decidió por Mario Pigliacampo para buscar protagonismo directo en el Apertura 2020. A un mes para el comienzo del torneo oficial de Primera A de la Liga Santafesina, el presidente del “Rojo”, Ernesto Brignone, se decidió por Mario Pigliacampo para buscar protagonismo directo en el Apertura 2020.

El “Rojo” santotomesino sigue con su proceso de transformación y para eso quiere llegar bien alto en la máxima categoría. El máximo referente del club de la vecina ciudad de Santo Tomé se valió de la llegada de gente que se desempeña en el club. El apuntado es Mario Pigliacampo, conocido por su gran desempeño como jugador en tiempos pasados y que hasta el año anterior fue el DT de la quinta división del club, por lo que le dará la oportunidad de dirigir en la primera liguista.

El comienzo de año para Independiente venía acompañado por un cambio de director técnico. Alcides Merlo le daba lugar a Mario Pigliacampo. El flamante y joven entrenador aceptó la propuesta del presidente del “Rojo” y de inmediato comenzó a diseñar el trabajo que hoy desarrolla con mucha ilusión junto al plantel de primera y reserva. “Estoy muy contento por este nuevo desafío. Para mí es una gran oportunidad en un club organizado y de crecimiento permanente”.

—¿Estás preparado para afrontar lo que se viene en Primera A?

—Sí, estoy maduro y creo que éste es el momento justo. Comencé en este club hace varios años con el armado de la senior y salimos campeones. Desde entonces me hice cargo de la quinta división donde nos fue muy bien con la formación integral de los chicos y con buenos resultados deportivos. Creo que este llamado para que me haga cargo de la Primera llega como consecuencia del trabajo anterior. Me considero un apasionado de este trabajo y dejo todo lo mejor de mí cada vez que comienza un proyecto.

—¿Quiénes te acompañan?

—Eugenio Quiroga es el preparador físico y con él estamos transcurriendo la cuarta semana de trabajo. Además está Ignacio Agrafogo, quien era jugador de la primera hasta el año pasado; “Nacho” estará a cargo de la reserva y será el nexo permanente con nosotros.

—El presidente quiere dar el salto de calidad, dejar de pensar en el descenso y habla de la primera estrella. ¿Qué tenés para decir sobre esto?

—Sí, lo de la estrella fue lo primero que me dijo “Lito” (por Brignone) y está bien que exija eso ya que todos comenzamos con las mismas ilusiones. Acá todo el plantel está entusiasmado con lograr el primer campeonato, sabiendo que es un gran desafío, acompañado por una linda presión. La idea es mejorar todo lo bueno que dejaron los que estaban antes de nuestra llegada. Independiente es uno de los grandes clubes de provincia y, con la vara alta, nosotros aceptamos el desafío y para allá vamos.

—¿Los candidatos son los de siempre o pueden sumarse otros equipos que estén a la misma altura?

—La Liga está cada vez mejor y a los ya candidatos de San Justo, San Carlos, algunos de Santa Fe como Unión y Colón, nosotros, Ciclón y por ahí se puede prender algún otro como Cosmos o La Perla. Va a estar todo muy parejo arriba. En los últimos años fueron apareciendo equipos muy bien armados y han logrado torneos, como La Salle, El Quillá y Ateneo, el último campeón. Está lindo, este desafío es enorme y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias.

—¿Cómo está Joaquín Duré, el goleador?

—Muy bien. Qué puedo decir de un jugador que rompe las redes todos los años. Es un goleador de raza y lo vamos a rodear de buenos jugadores para que pueda hacer más goles de los que viene haciendo desde hace tiempo. Yo le dije que es un jugador que está para jugar en una categoría superior y hasta vivir del fútbol. Hoy es nuestro y lo vamos a disfrutar en cada partido.

—¿Tenés agradecimientos?

—Sí, primero al club Independiente que confió en mí para este tremendo desafío, a la familia que apoya permanentemente, a los jugadores y los que me acompañan en el cuerpo técnico. También les quiero pedir a los hinchas de Independiente que acompañen siempre y que apoyen este proyecto porque juntos vamos a poder hacer grandes cosas.