Jueves 13.02.2020

18:57

Con relación a Irán

EEUU: el Senado limitó los "poderes de guerra" de Donald Trump

El Senado de Estados Unidos, con impulso demócrata y el apoyo de un grupo de republicanos, aprobó hoy una resolución no vinculante con la que procura impedir al presiente Donald Trump que use la fuerza de las armas contra Irán sin la previa autorización del Congreso.



Foto: Archivo

