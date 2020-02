Ante el anuncio de las subas del DReI, diferentes rubros presentaron su rechazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comerciantes, hoteleros, gastronómicos, funerarias y representantes de empresas de telefonía plantearon su disconformidad al aumento de las alícuotas del Derecho de Registro e Inspección. El Ejecutivo pretende lograr un incremento en la recaudación de este tributo del 63,3%. Hubo reuniones con concejales y presentación de notas.

Al darse a conocer los pormenores de la reforma tributaria que el Ejecutivo Municipal envió al Concejo Municipal, que pretende cambios en las fórmulas de cálculos e importantes incrementos en el Derecho de Registro e Inspección (DReI) y en la Tasa General de Inmuebles (TGI), los referentes de los diferentes rubros que ofrecen productos y servicios en la ciudad pusieron el grito en el cielo por el incremento del DReI.

“Desde el Centro Comercial rechazamos cualquier tipo de incremento de tasas y alícuotas, por el solo hecho que el DReI ya tiene su actualización por inflación, a medida que la inflación avanza los precios aumentan. Por lo tanto no vemos ninguna justificación de retraso, en cuanto a la inflación y la recaudación”, sostuvo Martín Salemi, presidente del Centro Comercial Santa Fe, tras mantener una reunión con los concejales, de la que también participaron representantes de la Cámara de Supermercados y Autoservicios, y asociaciones de calles de la ciudad.

El DReI es el tributo que pagan al municipio todos los rubros que realizan alguna actividad comercial sobre las ventas que realizan. La nueva ordenanza tributaria expresa que para el comercio se espera un aumento de la alícuota de 6 a 7 por mil (16,7%). “Lamentablemente el comercio viene en una situación crítica, por lo tanto le planteamos a todos los concejales que nosotros cuando tenemos problemas en nuestras empresas, en cuanto a rentabilidad o falta de recursos, lo que hacemos es acomodar nuestros costos para poder salir de la situación”, destacó Salemi.



Ampliar la base

Entre otros puntos tratados en el encuentro de comerciantes y ediles, Salemi señaló que desde el Centro Comercial, “vamos a pelear para ampliar la base tributaria, que aquellos comercios informales que no están tributando lo hagan, para no ser siempre los mismos los que pagamos los platos rotos. Me parece que entre los comercios, el Concejo y el Municipio debemos luchar contra la informalidad, algo que venimos reclamando hace muchos años”.

Desde la Municipalidad apuntan a engrosar de contribuyentes el Régimen Simplificado, un mecanismo parecido al monotributo nacional creado por ordenanza 12.455 del 21 de diciembre de 2017, que no va a tener incrementos. “Encontramos un Régimen Simplificado que no está siendo promocionado, que tiene solo 330 contribuyentes, de un total de 7.192 inscriptos en el Régimen General de DReI. Y creemos que por la facturación 2019, 5.128 (71,3%) pueden ingresar”, había dicho a este medio Carolina Piedrabuena, secretaria de Hacienda municipal. Al respecto, el referente del Centro Comercial, analizó: “Es una buena posibilidad ampliarlo, pero sería importante utilizarlo para tratar que todos los que trabajan en la informalidad ingresen a este Régimen Simplificado”.

Funerarias

“Nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitarles tengan a bien revisar el mencionado proyecto de reforma en su artículo 4 —regula los porcentajes aplicables del Derecho de Ejercicio e Inspección— el cual modifica el art 11, punto 5 elevando la alícuota al 0,13% para las empresas servicios fúnebres. Esto representa un ajuste superior al 70%, dado que la alícuota vigente que es del 0,76%. Asimismo también se duplica el Derecho de Inhumación”, comunicaron desde la Asociación de Empresas de Servicio Fúnebre de la Provincia de Santa Fe, en una nota dirigida al Concejo Municipal.

Además, advirtieron que el sector fúnebre “se encuentra fuertemente afectado por la crisis que está atravesando nuestro país”, y la misiva argumenta los elevados costos de mano de obras (sueldo y leyes sociales); la dificultad para negociar los precios de los servicios (muchas veces impuestos por las obras sociales); y la elevada alícuota del impuesto a los ingresos brutos.

Gastronomía y hotelería

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica Santa Fe también presentó una nota en rechazo al incremento del DReI. Para la actividad, la reforma tributaria prevé un aumento en el derecho de registro e inspección del 17% para la hotelería (del 6 al 7 por mil) y del 43% (del 7 al 10 por mil) para gastronomía.

Otra reunión

La telefonía fija y por celular es uno de los rubros más castigados con el aumento del DReI, ya que se prevé un incremento de las alícuotas hasta un 75%. Preocupados por la suba, referentes del sector también se reunieron con concejales en la mañana de este viernes.