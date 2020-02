https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.02.2020 - Última actualización - 17:42

17:35

Una vez más habrá un campeón extranjero, como desde 2008

Argentina Open: perdió Lóndero, se lesionó Schwartzman y no habrá locales en la final

El cordobés cayó ante el noruego Casper Ruud por 4-6, 7-5 y 6-1, quien jugará el partido decisivo ante el portugués Pedro Sousa, que ingresó al torneo como "lucky loser" y no jugó semifinales por el retiro del “Peque”. La final será este domingo a las 14 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El noruego Casper Ruud se metió en la final del Argentina Open. Foto: Captura digital



Foto: Captura digital

Una vez más habrá un campeón extranjero, como desde 2008 Argentina Open: perdió Lóndero, se lesionó Schwartzman y no habrá locales en la final El cordobés cayó ante el noruego Casper Ruud por 4-6, 7-5 y 6-1, quien jugará el partido decisivo ante el portugués Pedro Sousa, que ingresó al torneo como "lucky loser" y no jugó semifinales por el retiro del “Peque”. La final será este domingo a las 14 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El cordobés cayó ante el noruego Casper Ruud por 4-6, 7-5 y 6-1, quien jugará el partido decisivo ante el portugués Pedro Sousa, que ingresó al torneo como "lucky loser" y no jugó semifinales por el retiro del “Peque”. La final será este domingo a las 14 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.