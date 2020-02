https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.02.2020

A través de su cuenta de Instagram Florencia Kirchner contó cómo fue la última vez que vio a su padre y mostró un tatuaje desconocido

La cineasta Florencia Kirchner, hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, contó cómo fue la última vez que vio a su padre, mostró un tatuaje desconocido y recomendó leer a una autora para "dejar de darle vuelta la cara a la salud mental" y "romper con los imaginarios preconcebidos por la máquina reina que moldea y etiqueta".



A través de su cuenta de Instagram, abierta hace escasos días, la joven de 29 años publicó un retrato de comienzos de 2018 en la que se la ve apoyada sobre una ventana: allí muestra un tatuaje en su muñeca derecha con las letras KV, con el mismo estilo del histórico grafiti de la Resistencia Peronista cuando pintaba la consiga "Perón Vuelve".



"Mi ventana. Tengo algo con los vidrios. Con el a través. A mi padre lo vi por última vez a través de la ventana de un auto. Desde entonces empecé a fotografiar mucho a través de", escribió la hija de la vicepresidenta.



Y agregó: "Ventanas y espejos a mi alrededor, yo levantando los párpados frente a mi cámara y mi celular. Amigxs, extrañxs y objetos de mi atención. No me di cuenta hasta pasado bastante tiempo lo que estaba haciendo. La memoria también forma al ojo ¿no? ¿O a nadie más se le escapan los ojos de la cara? Los míos se van corriendo".



En otro posteo, la guionista y realizadora audiovisual recomienda a sus seguidores que "lean a Marisa Wagner", una poeta que escribió "Los montes de la loca" durante su internación en la Colonia Nacional "Manuel Montes de Oca", dedicada a la atención de "personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas en salud mental".



"No importa si están interesadxs en la poesía o no, porque meterse en sus versos es dejar de darle vuelta la cara a la salud mental, es romper con los imaginarios preconcebidos por la máquina reina que moldea y etiqueta para las cabezas de los demás, esa, que discrimina y excluye", señaló Florencia Kirchner.



Y añadió: "Psicóloga, poeta, militante, estuvo internada en neuropsiquiátricos y nos habla desde adentro, de la vida entre paredes. Como cuando nos dice que hace 731 (días) no ve amigos, no tiene sexo, no va al cine. El conjunto de todos estos poemas mutan en un grito a los psiquiátricos de Argentina, y me animo a llevarlo más allá: de todos lados".



"Como dice la contratatapa de (Alfredo) Moffatt, exponía lo que la cultura burguesa niega: la locura y la muerte. Poetizaba estas circunstancias de existencia. Resumo, porque nada de lo que escriba puede hacerle justicia a esta mujer", remarcó la cineasta.



Junto a su texto, la joven de 29 años eligió un pasaje de la obra de Wagner: "Tengo sueños, pesadillas... / que a nadie se las cuento, por las dudas, no sea cosa que vayan a parar a la historia clínica".



Florencia Kirchner se encuentra en La Habana desde hace un año, cuando viajó para participar de un seminario de guión de cine y, por problemas de salud, nunca regresó a la Argentina.



De acuerdo al diagnóstico que difundió la propia Cristina Kirchner en 2019, la joven estaba afectada por "trastorno de estrés postraumático; síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizantede etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".



Con información de NA