San Javier: reclaman continuidad de las viviendas en el loteo Mi tierra Mi casa

Adjudicatarios del programa Mi tierra, Mi casa de San Javier se autoconvocaron para pedir que continué la construcción de las 78 viviendas, contempladas en la primera etapa y se solucione el problema en la estación elevadora de líquidos cloacales.

Luis Verón | lveron@ellitoral.com

Según explicaron los vecinos a El Litoral, el lunes 3 de febrero la empresa encargada de la construcción de las viviendas habría informado al gobierno provincial que, debido a la deuda que tiene el Estado santafesino con la empresa, que serían más de 14 millones pesos, no va a continuar con las mismas, las cuales tienen un avance de algo más de 83 por ciento, hasta tanto no se regularice la situación.

Los vecinos comentaron que otro de los problemas que existe, es la estación elevadora de cloacas, que actualmente tiene una capacidad para 15 o 20 conexiones y allí hay 156 lotes, algunos propietarios construyeron su propia vivienda y ya la están habitando, en tanto casi 80 unidades habitaciones están en construcción, por parte del gobierno Santafesino, en la primera etapa.

“Cada uno de los adjudicatarios estamos pagando nuestro terreno con la urbanización correspondiente, hicimos numerosos reclamos y notas por todos lados y hasta el momento no hemos tenido respuesta, tanto el intendente como el senador nos piden paciencia y la gente no tiene más paciencia porque necesita habitar su casa”, precisaron.

Muchas de las familias adjudicatarias están pasando por situaciones muy complicadas, algunos de ellos viven en casa de familiares porque tenían la promesa que a fines del 2019 se iban a poder habitar, otros renovaron el alquiler, pero a un precio más elevado, pagan su cuota del terreno desde hace cinco años y cada vez se hace más difícil, según explicaron.

En agosto de 2019, los adjudicatarios se enteraron que la estación elevadora de líquidos cloacales, era solo para unas 15 o 20 conexiones “fue un impacto muy negativo para todos nosotros, fue algo que no esperábamos y nos llamó mucho la atención que se hiciera el reclamo, porque suponemos que era algo que ya se sabía antes”, sostuvieron.

Los vecinos también se mostraron desconcertados porque el senador por el departamento San Javier, José Baucero, luego de haber mantenido una reunión con Amado Zorzón, Secretario de Hábitat, Vivienda y Urbanismo de la provincia, le habría manifestado la decisión del gobierno provincial de continuar con los trabajos y finalizar las 78 viviendas que se construyen en la cabecera departamental y en los primeros días de febrero la empresa se va por falta de pago, dejando un guardia mínima en el lugar.

Más adelante dijeron: “No hemos recibido ninguna notificación oficial de la Secretaría de Habitad a nuestro gobierno local, que era como nos veníamos comunicando antes, ellos mandaban algún comunicado o ahora es de boca en boca, o por algunas declaraciones periodísticas y no sabemos cuál es la información certera”.

Los vecinos analizan las medidas a tomar por la falta de respuestas concretas a sus reclamos ya que están pagando por ello y agregaron “nos vendieron algo defectuoso, confiamos y no lo sabíamos, nos enteramos en agosto del año pasado”, en referencia a las cloacas.

“Estamos esperando promesas incumplidas, hace más de 5 años que nos vienen pidiendo paciencia, es una vergüenza, si en marzo no tengo una respuesta, agarro mis hijos y me meto a mi casa, yo no voy a usurpar nada, porque esa es mi casa”, advirtió otra adjudicataria.

Por otra parte, aclararon que la limpieza de los terrenos, en el caso que la empresa adjudicataria está construyendo la vivienda es la encargada de la limpieza del terreno, en tanto el resto lo debe hacer el propietario del mismo.

Un poco de historia

El 4 de julio de 2013, el entonces gobernador Antonio Bonfatti firmó el convenio para urbanizar 156 lotes; en octubre de 2015, entregó los mismos, con las obras las obras de infraestructura básica. En julio de 2016 los adjudicatarios solicitan el cambio de modalidad del Programa “Mi tierra mi casa”. En febrero de 2018, se llevó a cabo la apertura de sobre para la construcción de las 78 viviendas (El Litoral todas las notas al respecto).