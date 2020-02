Furor por un juego que permite crear una epidemia como el coronavirus

Plague Inc. es un videojuego de simulación y estrategia que se pone del lado de un agente patógeno que busca erradicar la vida humana en la Tierra. Bajo esta premisa, el jugador desarrolla las diversas variantes de la plaga para superar todos los mecanismos sanitarios que las autoridades y las personas de todo el planeta para detener una epidemia a escala global.

Lanzado hace ocho años, Plague Inc. se convirtió en uno de los juegos más populares tras la irrupción del coronavirus en Wuhan, China. Según el sitio App Annie, desde el 23 de enero se ubicó dentro de los videojuegos más descargados dentro de la plataforma Play Store de Google.

"Plague Inc. es un título que fue lanzado en 2012, y cada vez que ocurre un brote de una enfermedad vemos un incremento en el número de jugadores, de la misma forma en que las personas se interesan sobre el tema y tratan de comprender una epidemia", dijo Ndemic Creations, la firma detrás del juego, en un comunicado oficial.

A su vez, los desarrolladores de Plague Inc, que también cuenta con versiones para consolas de videojuegos, PC e incluso un juego de mesa, remarcaron que el desarrollo fue destacado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) como una herramienta informativa.

"Siempre remarcamos que esto es un juego, no un modelo científico, y que la epidemia coronavirus es una situación real que impacta en una gran cantidad de personas", y agregaron que toda consulta sobre el coronavirus se debe consultar en fuentes oficiales de la Organización Mundial de la Salud.

Our website is currently offline due to very high player numbers. I'm copying our statement on the coronavirus outbreak here so people can still see it.https://t.co/pA6CUS7nJI pic.twitter.com/StXP6aemDe