Científicos creen haber encontrado la tumba del mítico Rómulo

Una zona subterránea con un sarcófago de toba cerca de lo que parece haber sido un altar. Este es el descubrimiento extraordinario hecho en Roma, dentro del Foro Romano, al lado del complejo Curia-Comizio. La directora del parque, Alfonsina Russo, anunció el hallazgo y tiene previsto presentar públicamente los resultados del estudio este viernes 21 de febrero.

An underground chamber has re-emerged next to the Curia-Comitium complex with a tuff sarcophagus of about 1.40 m in length, associated with a circular element, probably an altar. pic.twitter.com/BcKehtxNE6