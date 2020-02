https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente dijo que se harán por sorpresa en las distintas regiones del país. Reiteró que Trump quiere agredir militarmente a su país.

Venezuela Maduro anuncia ejercicios militares permanentes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la realización de ejercicios militares “por sorpresa, a cualquier hora y de manera permanente”, en maniobras que pueden incluir a cientos de miles de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mientras que volvió a enfrascarse en una dura disputa verbal con su par estadounidense, Donald Trump.



“Anuncio que los ejercicios militares ‘Escudo Bolivariano 2020’ se van a mantener activos y vamos a sorprender. A partir de hoy no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región”, dijo el mandatario anoche durante una reunión con jefes militares, en la que ofreció un balance sobre maniobras realizadas el fin de semana.



Maduro, que apareció vestido de militar, explicó que “horas antes” de producirse estos ejercicios los jefes de batallones de la FANB y de la Milicia, conformada por civiles integrados en las Fuerzas Armadas, “serán orientados”. “Se trata de ejercicios que podrán empezar en las madrugadas y que serán debidamente informados a la ciudadanía”, detalló.



Explicó que “por ejemplo, si se ordenasen maniobras sorpresivas a las dos de la mañana el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aparecerá diciendo a los ciudadanos que el despliegue de tropas se debe a un ejercicio de determinadas características”.



“Eso será permanente para tener la felicidad de la paz y la seguridad. Teniendo paz y seguridad todo es posible”, enfatizó.



En otro momento de su alocución, reiteró que Trump quiere agredir militarmente a Venezuela, consignaron medios locales y las agencias de noticias EFE y Europa Press.



“Está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra, en eso está pensando Donald Trump”, alertó Maduro para luego aclarar que su gobierno está preparado para el combate.



“No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial y el futuro de Venezuela. No le tenemos miedo al combate militar y vamos a garantizar la paz”, sentenció.



Maduro respondió así a las advertencias de Trump, quien hace unas semanas aseguró tener un “plan” para Venezuela.



“Hace dos semanas dijo que iba a aplastar a Venezuela y ahora dice que él se encargará de Venezuela, es porque está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra, en eso está pensando Donald Trump”, denunció el líder chavista.



Maduro aseguró que a Trump lo convencieron “de que es fácil meterse en Venezuela” y que lo lograrían gracias a los “mercenarios” con los que cuenta Washington “en Colombia”. En ese sentido, acusó a Trump de actuar “como si fuese un emperador” y Venezuela, “una colonia”.



>> Guaidó prepara una “agenda de protestas y agitación”

El presidente encargado de Venezuela proclamado por el Parlamento, Juan Guaidó, anunció una “agenda de protestas y agitación” que hará pública en “los próximos días”.

“En los próximos días estaremos anunciando la agenda de actividades de movilización de protestas y agitación”, indicó Guaidó anoche mediante su cuenta en la red social Twitter, en la que insistió en que convocará a los venezolanos “a ejercer nuestro derecho”.

“Nos van a encontrar en las calles porque es justo: porque es la exigencia de un pueblo, no de Juan Guaidó, y depende de cada uno de nosotros”, continuó el líder opositor. Asimismo, pidió “unidad a todos los sectores, no solamente políticos”.

No es la primera vez que Guaidó, que regresó a Venezuela la semana pasada tras una gira internacional, convoca movilizaciones como parte de las acciones para intentar forzar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a abandonar el poder.

Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 con el voto mayoritario de la oposición en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), y rápidamente obtuvo el reconocimiento de parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para que gestione una transición pacífica que culmine con nuevas elecciones.