Miércoles 19.02.2020

Habló en conferencia de prensa Osella: "Estoy tranquilo con lo que decido, incómodo con la posición y molesto por no poder ganar"

El entrenador rojinegro, Diego Osella, habló en conferencia de prensa este miércoles por la mañana, de cara al cotejo con Newell's, previsto para el próximo sábado a las 21.45 en Rosario. Acá un resumen de las frases más importantes.



“Si bien pudimos corregir y ser un equipo más incómodo, todavía falta más dinámica y mayor intención de juego”.



“Estamos en la idea de poder consolidarnos, no tanto por la necesidad sino por convicción”.



“Hay que tener la convicción de que no la vamos a pasar mal. Encontrar el equilibrio en un cuerpo emergente no es fácil, lo que no nos tiene que hacer retroceder los casilleros son los golpes. Se entiende la impaciencia, la crítica, pero en la construcción de un equipo para que pueda salir de una situación incómoda, retroceder casilleros no es bueno: estamos en una búsqueda”.

“Hay que cambiarle el dibujo o la característica a algunos volantes para ser no solo un equipo más ambicioso sino más agresivo”.

“Cuando uno es hincha, lo que quiere ver es resultado, pero cuando estás del otro lado, intentando resolver ese problema, es más complicado”.



“Veo una evolución en el equipo, es incómodo y hace sentir incómodo a equipos importantes, es un equipo que juega a algo, claro que tiene que mejorar y necesita abundancia de muchas cosas que no tiene, y me paro en ese escenario”.



“Los problemas de Colón no arrancaron conmigo, está claro, viene de arrastre”.



“También me paro en el escenario de la culpa, porque muchas veces te hacen sentir eso. Decidimos tomar esto porque entendemos que se puede sacar dentro de este arrastre una mejoría, y tenemos con qué hacerlo. En la búsqueda uno juega con estos matices”.



“De lo malo podemos hablar horas, pero hay que poner por delante lo bueno para que sea un piso y seguir creciendo. Ni hablar del pesimismo que reina. No me molesta lo que digan, puedo compartirlo o no, mientras sea en un marco de respeto no me molesta”.



“Sí me molesta cuando se meten con cosas puntuales, cuestionar por qué el doble descanso, eso me molesta porque se entra en excusas baratas. Si hay algo que hacemos es trabajar, cuando se ningunea el trabajo sí me molesta. Después, las criticas son aceptadas”.

“Como cualquier deportista de élite, el descanso es tan importante como entrenar. Podemos debatirlo, pero no menospreciar y ningunear. No es que porque no tenemos resultados tenemos que trabajar todo el día todos los días. La crítica al pecho no me molesta, no soy hipócrita ni estúpido, me doy cuenta de las cosas. En muchos puntos comparto cuando los leo, pero en otros no” dijo en referencia a la prensa.

“Mentalmente los veo muy bien en el día a día, porque si no fuese así diría que es complicado, pero hay una gran distribución, gran contracción al trabajo, jugadores que suman desde el lugar que les toca, empujan”.



“Faltan 14 fechas, falta. Tenemos un cierre con rivales complicados, durísimos. Pero estoy tranquilo con lo que decido, incómodo con la posición y molesto por no poder ganar, pero con la cabeza enfocada en el sábado, tenemos un partido complicado y hay que intentar resolverlo”.