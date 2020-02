https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.02.2020 - Última actualización - 14:30

14:28

Juntos por el Cambio avalaría la iniciativa, pero propicia modificaciones para evitar que sea declarada inconstitucional o provoque una estampida de jueces.

El gobierno impulsa subir la edad y los aportes La jubilación de los magistrados activa lobbies en el Congreso

Mientras que el oficialismo busca apurar el tratamiento del proyecto sobre jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos para que se vote la semana que viene, Juntos por el Cambio definió que acompañará el proyecto pero bregará por cambios para que la medida no sea luego declarada inconstitucional por el propio Poder Judicial.

La estrategia fue definida en una reunión de la mesa chica del interbloque, de la que participaron su presidente, Mario Negri (UCR); los jefes de las otras dos bancadas, Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y los diputados Miguel Bazze (UCR), Silvia Lospennato (PRO), Álvaro González (PRO) y Juan Manuel López.

En primera instancia, Juntos por el Cambio le pide más tiempo al oficialismo para estudiar un tema que consideran sensible y que no merece, según dicen, “un trámite exprés”, ya que podría traer consecuencias graves como pedidos de inconstitucionalidad y una “vacancia generalizada” si se produjese un aluvión de retiros de jueces y fiscales en edad jubilatoria para no acogerse al nuevo régimen.

Para cumplir su competido de introducir modificaciones en el texto, Juntos por el Cambio necesita alinear a las otras dos bancadas de la oposición (el interbloque Federal de Eduardo “Bali” Bucca y Graciela Camaño, y Unidad Federal para el Desarrollo de José Luis Ramón) para ir al debate con una estrategia conjunta.

Esas dos bancadas, que fluctúan en un terreno intermedio entre el Frente de Todos y la oposición más dura, son también seducidas por el oficialismo -que no tiene mayoría propia- para acompañar sin dobleces el proyecto del Poder Ejecutivo, por lo que el escenario está abierto.

Reuniones

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, trajinó los despachos de los principales referentes parlamentarios opositores para brindar argumentos y advertir sobre los riesgos de que se concrete una medida de ese calibre.

El magistrado se reunió con Ritondo y luego fue recibido por Negri junto a otros integrantes de la Asociación de Magistrados, en tanto que también tuvo un encuentro con Camaño, en el marco del intenso lobby judicial que se desarrolla estos días en la Cámara de Diputados.

Frente al discurso sobre “los privilegios” del régimen especial que instaló el oficialismo montado sobre el rechazo social a los elevados haberes previsionales, Recondo busca neutralizar con un “contrarrelato”, alertando sobre un supuesto vaciamiento del Poder Judicial si se materializara una reforma de ese tipo.

Qué dice

La iniciativa presentada en el Congreso propone un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, dado que actualmente rige a partir de los 60, e incrementar los aportes del 12 al 19 por ciento. También establece que se incrementen los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio (no incluye a los prosecretarios administrativos), entre otras cuestiones.