Gastón Latournerie, el nuevo exponente del triatlón santafesino

Jueves 20.02.2020

Mano a mano con El Litoral, el triatleta santafesino Gastón Latournerie, que ganó en Santa Fe y Reconquista en el circuito santafesino y que viene con un gran presente en la Élite nacional nos cuenta los detalles de su gran momento.

Gastón Latournerie, santafesino, se encuentra en un gran momento en el triatlón tanto a nivel provincial como nacional. Con tan solo 20 años, el atleta viene en una seguidilla de buenas actuaciones, muchas de ellas con victoria incluida, además de su estreno en la categoría Élite. Reflejo de ello es su segundo lugar en el ranking nacional de la Federación de Triatlón.

A diferencia de lo que habitualmente ocurre, el joven santafesino tuvo un gran progreso en poco tiempo. Hace apenas 3 años que comenzó a entrenarse, primero en el ciclismo, para luego enfocarse de lleno en el triatlón. Y ese corto lapso le fue suficiente para meterse de lleno en la escena competitiva nacional.

-Arrancaste relativamente “de grande” a entrenar, y sin embargo, te está yendo muy bien...

-Sí, es lo que todos me dicen. Es como que hice un avance muy rápido, que la mayoría de la gente logra cuando viene de hace mucho, pero bueno, se me dio.

Además de competir, Gastón está cursando la carrera de Profesor de Educación Física, en el Instituto Superior de Educación Física Nº 27 "Prof. César S. Vásquez". Ya en el segundo año de la carrera, el atleta ha podido, de momento, llevar adelante estudio y competición sin mayores inconvenientes.

Foto: Luis Cetraro.

-¿Cómo llevás el estudio y el entrenamiento? ¿Dan los tiempos?

-Bien, termino destruido, no tengo tiempo para nada más que para esas dos cosas. Por ahí uno quiere hacer algo más social, como juntarme con amigos, salir o algo por el estilo, pero esto te limita un poco a hacer estas cosas. No digo que no se pueda, sino que a veces estas un poco cansado y no te dan ganas de salir. Con el tema del estudio lo que tiene el ISEF es que estas mucho tiempo cursando, y ademas de eso, las materias son mitad teóricas mitad prácticas, por ahí dejan sus secuelas, te dejan un poco cansado y es eso lo que quizás más complica.

-¿Planeas los entrenamientos teniendo en cuenta el desgaste que puedas tener en la facultad o no es tanta la exigencia física?

-No, no es tanto lo que te exige, sino que es estar parado ahí todo el día o estar tirando en un aro de basquet o cosas así lo que a a la hora de hacer otro entrenamiento te hace afrontarlo con un poquito menos de ganas o un poquito mas fatigado. Es más el cansancio de estar ahí.

-¿Cómo es un día normal de entrenamiento? A veces quizá con cursado o estudio incluido…

-Gracias a Dios pude terminar el año pasado sin materias pendientes, más que nada pensando en poder liberarme, porque sabía que se venía la época de competencia, en la que por ahí uno necesita estar con la cabeza metida en eso y no en otras cosas.

Los días que estoy en la facultad y tengo que entrenar… bueno, lo que tiene el ISEF es que tiene horarios muy cambiantes, un día arrancás a las 10, otro día a las 8, etc. Generalmente trato de meter un turno a la mañana primero, ya sea cinco o seis de la mañana, meter un turno generalmente de natación, después cumplir con el cursado, y de ahí hacer otro turno y si me da tiempo un tercero. Entre dos o tres turnos, depende también de como este planificada la semana, pero mas o menos eso. Y ahora en vacaciones trato de hacer los tres turnos seguros, generalmente a la mañana hago un turno, trato de separarlos bien para que el cuerpo descanse bien, meto otro al mediodía y después uno a la tarde-noche. Así que estoy todo el día dedicado a eso, y el tiempo que no se lo estoy dedicando generalmente estoy descansando que por otro lado es dedicarle también. Descansar también es parte.

El compromiso y la decisión, la fórmula de su éxito

Foto: Luis Cetraro.

-¿Venís en un buen momento, a que se lo adjudicás?

-Más que nada a las decisiones que he tomado, ya sea decisiones personales o ya sea elegir con qué profesor entrenarme, o qué actividades hacer, o esto de salir o no salir por el deporte, creo que toda esa suma de decisiones es lo que por ahí te hace avanzar un poquito más rápido.

-Estas comprometido…

-Sí sí, totalmente.

Su relación con la Asociación Santafesina de Triatlón

-Participaste acá en Santa Fe y ganaste, en Reconquista, y ganaste, ¿Qué te parecen las competencias de la Asociación Santafesina?

-La verdad que me sirve para hacerme un poco conocido en la ciudad, y obviamente que no voy a dejar de correr en mi ciudad porque es algo que… entrenas todos los días acá y cómo no vas a correr.

Si bien a las carreras les falta ajustar algunas cosas, algunos detalles, pero bueno, están bien, dentro de los requisitos que tiene. No vamos a ser tan exigentes en ese sentido, pero lo corro mas que nada por ser de acá, de Santa Fe.

-¿Vas a estar en “Manuel del Sastre”?

-Ahora me voy 15 días a entrenar a Brasil y vamos a ver como vuelvo de ahí. La idea es que sí porque es la fecha que me queda para completar el campeonato y ya gané las anteriores y me quedaría esta. Mirá, la asociación santafesina, conmigo por lo menos, no colaboró en nada, y sabiendo como me está yendo, sin desmerecer a los otros competidores claro, sabiendo en el nivel en el que estoy, ganando las dos carreras en las que competí, por ahí podrían fijarse un poco más. No solo en mi, sino también en atletas más jóvenes, que están en el camino este también y que tampoco les dan nada. Se están quedando con los que tienen un poco más de historia pero que ahora tienen menos resultados, pero bueno, es una crítica constructiva para ellos nomas.

-¿Qué crees que le falta? ¿O qué crees que te hubiera gustado que te den en su momento?

-En su momento pedí que me paguen la afiliación, porque cuesta cierto monto y después cada carrera tiene su precio y por ahí afiliarme o liberarme alguna carrera, que es algo que creo que no les cuesta nada, porque es parte de su organización, no es que estén poniendo plata ellos… Algo tan sencillo me dieron el no, así que por ese lado también me hubiera gustado que sea diferente, pero bueno, la respuesta fue un no…

La economía, cuesta arriba

Foto: Luis Cetraro.

-Económicamente ¿Se te hace cuesta arriba? ¿Cómo hacés para costear la actividad, los viajes?

-La verdad que con la ayuda de mis viejos, es casi lo único que me financia, mas que nada con lo que es carrera y viajes ellos me ayudan un montón. En lo que es suplementación, que es fundamental porque es lo que me permite entrenar todos los días, tengo un negocio de Esperanza que me da siempre todo lo que necesito, por ese lado me ahorro entre cuatro y cinco mil pesos por mes seguro, que si no me los daría los tendría que gastar en eso y no por ahí en otras cosas, así que me ayuda un montón por ese lado. También un gimnasio de Esperanza que me da ropa y me deja entrar. Este año no estuve con muchos sponsors, tampoco estuve buscando mucho, no me gusta pedir. Si viene muchísimo mejor, pero tampoco me gusta andar cobrando, esas cosas, prefiero evitar eso. Si hay algo, que venga solo. Después todo lo que es material, que sale muy caro a comparación de cualquier deporte como por ejemplo el fútbol, que te compras los botines, las medias, todo el equipo, que capaz que te gastas 10 mil pesos y ya tenes todo lo mejor, acá con 10 mil estas lejos…

-Está el costo de la bici también…

-Con el tema de la bici, yo tengo la suerte de tener una bici muy buena, pero bueno así también tuve que conseguirla, vendiendo comprando, haciendo negocio por mi cuenta, así vas consiguiendo las cosas. Sin embargo, siempre van saliendo cosas nuevas que la verdad que te dan ventaja a la hora de la carrera, ya sean las antiparras, un gorro, un traje, unas ruedas, mientras más caro sea más ventaja te va a dar, así que eso lo voy comprando de a poco.

Gran nivel, con estreno de categoría incluido

-¿Cómo venís con las competencias en general?

-Bien, este año largué en la categoría Élite, que es el nivel más alto que hay y la verdad es que me está yendo muy bien, mejor de lo que uno esperaba o por ahí se imagina, un poquito mejor de lo que esperaba. Yo estaría en Élite Sub 23, si bien hay una sola carrera general después nos dividen en menores y mayores de 23 a la hora de ver cómo saliste. Premian por la general, pero después dividen esas dos categorías. En Sub 23 estoy entrando 4to, 5to y en general he salido 6to, 9no, depende que carrera pero mas o menos eso.

-¿Qué competencias tenés por delante?

-Quería terminar el circuito entrerriano, que cuando la asociación santafesina ‘no me dio bola’, por así decirlo, llamé a la Asociación Entrerriana porque el año pasado había hecho también algunas fechas y ellos me tenían en vista y el trato fue muy bueno. Les pregunté si había alguna posibilidad de correr para ellos, de algún beneficio o algo de esto y ellos me respondieron muy bien, así que completaré el circuito entrerriano que me quedan algunas fechas , ya hice tres. Después, hay un panamericano en Uruguay, en Montevideo, que si llego con la plata me gustaría ir a correrlo pero todavía no es seguro. Después me queda la competencia de Manuel del Sastre que seguro voy a correr también.

Por ahí correr muchas carreras genera cierto estrés que uno prefiere aflojar un poco, respirar, entrenar bien y después volver a competir, porque estoy viniendo de cuatro fines de semana de carreras seguidas y necesito descansar.

-¿Y cuáles son tus objetivos para este año?

-El objetivo se puede decir que ya lo cumplí, que fue poder entrar a la categoría Élite estando en competencia, no largar y estar ultimo sino competir. Si bien no es ganarla el objetivo porque sería un poco ambicioso, pero sí estar dentro de la competencia, a la par, ya me genera una cierta satisfacción que, por ser este año, lo veo positivo. Y más que nada era eso, el cambio de categoría que por ahí me daba un poco de miedo, pero ya está.