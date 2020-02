https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.02.2020 - Última actualización - 21:18

21:14

El flujo de caja de la empresa no se usa para cubrir la compra de electricidad en el mercado mayorista. Para la oposición, se han recaudado por la facturación 7.150 millones de pesos que se usaron para otros propósitos.

Crece la deuda por la energía mayorista Diputados exige números oficiales sobre la Epe El flujo de caja de la empresa no se usa para cubrir la compra de electricidad en el mercado mayorista. Para la oposición, se han recaudado por la facturación 7.150 millones de pesos que se usaron para otros propósitos. El flujo de caja de la empresa no se usa para cubrir la compra de electricidad en el mercado mayorista. Para la oposición, se han recaudado por la facturación 7.150 millones de pesos que se usaron para otros propósitos.

La Cámara de Diputados, mediante una comunicación con pedido de informes aprobada por unanimidad, reclamó al gobierno santafesino que brinde los números oficiales de la Empresa Provincial de la Energía que indiquen cuál es ‘el estado real’ de su economía.

El diputado radical Fabián Bastía, ex miembro del Directorio de esa compañía estatal, subrayó que la Epe ha pasado de estar “en el cuadro de honor” de las mejores pagadoras de sus consumos de energía a Cammesa, a deber -en poco tiempo- unos 7 mil millones de pesos, si se repite al terminar febrero lo ocurrido el mes pasado.

Sin medias tintas, Bastía dijo que desde que se produjo el cambio de gobierno la Epe dejó de pagar la electricidad que distribuye a los usuarios. Ese insumo proviene de las empresas generadoras y del sector del transporte en alta tensión. Quien intermedia entre esos actores es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA.

El pedido de informes pide datos sobre las cuentas oficiales al 10 de noviembre y al 10 de diciembre de 2019, así como al 31 de enero de 2020. Bastía explicó que la Epe tiene un flujo de ingresos atado a su facturación, recordó que del 10 al 25 de cada mes se incrementa la recaudación porque en ese lapso pagan los grandes clientes (las industrias electrointensivas y los comercios más grandes) y aseguró que en lo que va del gobierno actual se han recaudado “como mínimo” 7.150 millones por el pago de las boletas de los clientes residenciales, comerciales e industriales, “según lo que sabemos extraoficialmente”.

Expuso que como ese dinero “tiene que haber ingresado y no se está usando para pagar la energía”, seguramente debe haber tenido “otros destinos, como alguna cuenta, un depósito o el Fondo Único de Cuentas Oficiales, Fuco”.

Para el diputado, que fue uno de los representantes del Poder Ejecutivo anterior en el directorio de la Epe, se debe dar “un debate serio sobre la situación de la empresa, basado en números, no en declaraciones que no tienen un respaldo documental serio”. Invitó a sus pares a observar la evolución -en este caso, lo correcto es la involución- de los pagos de la empresa a Cammesa. La exposición del dirigente opositor no encontró respuestas en el oficialismo. Bastía advirtió que la Epe no ha pagado ya dos facturas a Cammesa y observó que todo indica que ocurrirá lo mismo con la tercera.

Si bien los números de la deuda santafesina con ese intermediario no son de la gravedad de otras distribuidoras, al Frente Progresista, Cívico y Social le preocupa la proyección de esa falta de pagos.

Bastía lamentó que “el relato” del gobierno provincial “muestre a la Epe en una situación de quebranto” que no se corresponde con la realidad. Y dejó entrever alguna intensión de buscar un escenario propicio para algún tipo de privatización de la empresa, sobre la base de que la compañía no tiene los resultados económicos para que se sustente.

Argencarne

Otro pedido de informes de la oposición, que en cambio sí mereció una respuesta de un diputado del oficialismo, ventiló en la Cámara baja la decepción que vive la ciudad de San Justo y esa región de Santa Fe por la pérdida de una feria nacional que ahora se hará en Córdoba: Argencarne.

El diputado Marcelo González, del radicalismo, reclama en su comunicación explicaciones a la Casa Gris respecto de la falta de apoyo del Estado Provincial al encuentro del sector productor y de la comercialización de carnes.

Tras la aprobación de la minuta, el diputado Ricardo Olivera (ex senador provincial por San Justo) afirmó que de acuerdo con la información de que dispone, las entidades organizadoras solicitaban para hacer el evento en San Justo “unos 20 millones de pesos” que -más allá de las dificultades económicas señaladas por la Casa Gris- “también pueden volcarse en otras prioridades para los sanjustinos”.

El también presidente del Partido Justicialista de Santa Fe aseguró que este verano ha sido muy mala la provisión de agua potable y que puesto a la hora de elegir entre una feria que dura unos pocos días y alguna inversión en el sector sanitario, no dudaría en priorizar esto último. Aclaró que su respuesta fue solo “a título personal” y destacó que el gobierno tiene la obligación de prestar más atención a los problemas de la población. Dudó de los beneficios de Argencarne para los sanjustinos que no pertenecen al sector ganadero o de la comercialización de las carnes.

Antes, González había recordado que el 70% de los frigoríficos exportadores de carnes están en el mapa de la bota, entre otros datos respecto de la importancia de las carnes para la economía santafesina.

La Banda de la Policía tocó para el terrorismo de Estado

Numerosos diputados y bloques expresaron su malestar -y su preocupación- por la participación de la Banda de la Policía de la Provincia de Santa Fe en un acto organizado por la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina.

La Cámara baja aprobó un pedido de informes en el que se pide el nombre de la autoridad que permitió la participación del organismo musical de la fuerza en ese acto “en el que se ha reivindicado la dictadura militar” y se niegan los crímenes de lessa humanidad del terrorismo de Estado.

Las manifestaciones se sucedieron en la Cámara y reprodujeron el repudio que Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe y otras organizaciones de Derechos Humanos expresaron respecto de ese acto, en el que participó la Policía santafesina, representada por sus músicos, en la Plaza San Martín y frente a la sede del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Desde el oficialismo, el jefe del bloque de diputados Justicialista, Leandro Busatto, expresó en una comunicación su “preocupación” y su “repudio” al tiempo que reclamó al gobierno santafesino que investigue y responda quién autorizó la participación mencionada.

Vicentin

La crisis de la empresa Vicentin fue abordada por los diputados, con dos tópicos. En labor parlamentaria, los jefes de los distintos bloques acordaron convocar al economista Claudio Lozano, en su carácter de director del Banco Nación, para exponer la sucesión de decisiones de la entidad de crédito oficial que permitieron a esa firma tomar una deuda difícil de explicar. La idea es que en una sesión conjunta de distintas comisiones, Lozano exponga el costado financiero de esa crisis.

Por otra parte, ante un pedido del diputado socialista José Garibay, la Cámara recomendó al Ejecutivo formar una mesa intersectorial que agrupe a todos los actores económicos vinculados a las actividades productivas y comerciales del grupo mencionado.