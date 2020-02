Concejales donaron sus sueldos para ayudar a los afectados por las lluvias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son Javier Barbona y Eliana Tedini, de Sumemos Esfuerzos. Se trata de los haberes de diciembre, enero y febrero. “La gente está necesitando y no hay respuestas concretas”, indicaron.

Gustavo Capeletti

Los concejales del espacio político vecinalista Sumemos Esfuerzos donaron sus sueldos de diciembre, enero y febrero para que el municipio de Vera los invierta en ayuda para los inundados por la emergencia hídrica

Mediante una nota elevada a la intendencia municipal en la mañana de ayer jueves, los ediles Eliana Tedini y Javier Barbona pusieron a disposición del Ejecutivo la “donación de nuestros sueldos de los meses de diciembre, enero y febrero que no percibimos debido a la incompatibilidad planteada por el Cuerpo Deliberativo”, según expresaron ambos.

Dichos sueldos están contemplados en el presupuesto 2020 del Concejo Municipal, por lo que “no significaría una erogación extra a las cuentas municipales”, aseguraron.

Sugirieron, además, que “ese dinero sea destinado a la ayuda de los vecinos de Vera y el distrito afectado por la emergencia hídrica de la última semana”.

La decisión fue dada a conocer luego de una recorrida que efectuaron por los barrios más afectados por las recientes lluvias, que sumieron a la ciudad de Vera en una crisis hídrica de dimensiones.

Barbona, en su rol de jefe del bloque, contó que “seguimos recorriendo los barrios y viendo el panorama. Hay mucha gente angustiada, con bronca y muchas necesidades urgentes y a futuro. Desde nuestros lugares, bregaremos para que llegue asistencia de las esferas gubernamentales que correspondan”.

En diálogo con El Litoral, amplió sus declaraciones: “Hay mucho malestar, porque la gente está necesitando y no tiene respuestas concretas. Más allá de que se la haya asistido ese día que estaban tapados de agua o que hayan hecho una recorrida, hay gente que todavía tiene agua dentro de las casas, en los barrios está todo complicado”.

La recorrida incluyó los barrios Santa Rosa, Martín Fierro, Itatí, San Martín de Porres, El Triángulo, San Martín y Guadalupe de la cabecera departamental verense.

“No podemos esperar”

El bloque que lidera Barbona había presentado la semana pasada proyectos de comunicación por secretaría del Concejo para que se proceda mejorar las calzadas, alumbrado público y desmalezar algunos sectores de la ciudad.

“No podemos esperar hasta marzo que el Concejo vuelva a sesionar para presentar estos pedidos. Porque para esa fecha van a estar totalmente desactualizados, vamos a estar discutiendo algo y la gente va a estar tapada por el agua”, estimó.

“La gente pide comida, materiales. Hay situaciones que son complicadas y si no se las maneja de manera estructural en la próxima lluvia de 200 milímetros vamos tener el mismo panorama”, vaticinó.

Barbona se refirió la existencia de un tema que subyace en todo esta problemática: “La gente fue organizándose urbanamente como pudo, ese es un tema pendiente también. Muchos dicen ‘cómo van a ir a vivir ahí’; lo que pasa es que no hay planificación urbana, entonces tenés gente viviendo en el corazón de una manzana y, obviamente, al no estar hechas ningún tipo de obras ni planificadas eso es como una olla el agua no tiene por donde salir”.

“Y realmente hoy (por ayer), comenzamos a sentir el olor a agua estancada servida que quedó. En Vera, el 60 por ciento tiene pozos negros entonces cuando rebalsa, rebalsa con todo, y es un foco potencial de infecciones y enfermedades”.

Para el concejal, “esto va a traer consecuencias sanitarias”, aparte de las materiales que ya se están viviendo.