Ceibos se lució ante Los Pumitas

Domingo 23.02.2020

9:30

Con una producción solvente, impuso condiciones en los tres tiempos del partido de preparación cumplido en la capital cordobesa. El viernes llegará el último amistoso.

Tal como estaba previsto, en el marco de su preparación para el inminente inicio de la Superliga Americana de Rugby 2020, Ceibos Rugby disputó un encuentro amistoso en la ciudad de Córdoba.

Fue ante Los Pumitas y culminó 97 a 17 en favor de la franquicia argentina, tras el desarrollo de tres tiempos de 30 minutos cada uno, en los cuales hubo margen para que los staff de ambos elencos, evaluaran a la totalidad de los integrantes de los respectivos planteles.

Ratificando la valía de los jóvenes que integran el plantel de Ceibos, pese a que se trata de los primeros movimientos conjuntos en materia de juego oficial, hubo una destacada movimientos colectivos. Por esa vía, se construyeron 15 tries; frente a los 3 del representativo de Menores de 20 años.

También funcionó de buen modo el sistema defensivo, lo que obviamente permitió que el saldo sea altamente positivo, tal como lo reflejó Ignacio Fernández Lobbe, head coach de la flamante franquicia nacional.

* “La conclusión es que pudimos ver a todos los jugadores que queríamos ver; logramos que sumen minutos de juego, después de una larga pretemporada que arrancó el 13 de enero. Lamentablemente tuvimos algunos lesionados, esperemos que podamos contar con ellos para la semana que viene, o para el inicio del torneo”.

* “Me voy con una buena sensación. Los chicos trataron de mantener la pelota viva; de jugar con dinámica, también fueron muy agresivos defensivamente. Hay muchas cosas para mejorar, como por ejemplo, la cantidad de penales cometidos”.

Vale consignar que el próximo viernes, habrá un nuevo partido amistoso: en este caso, será en dos tiempos de 40 minutos cada uno. En uno, se medirán con Palermo Bajo Rugby Club y el el restante con Córdoba Athletic, a partir de las 18, nuevamente en la capital cordobesa.

Más detalles

Volviendo al encuentro disputado el viernes pasado en el Jockey Club de Córdoba, fue arbitrado por Juan Manuel López y las respectivas alineaciones, fueron las que se detallan a continuación.

Ceibos Rugby: Federico Wegrzyn, José Luis González y Juan Pablo Zeiss; Jerónimo Ureta e Ignacio Calas; Lucas Santa Cruz, Lautaro Bávaro y Santiago Montagner; Ignacio Inchauspe y Martin Elias; Facundo Cordero, Lucas Mensa, Tomás Cubilla, Martín Cancelliere y Juan Bautista Daireaux.

Luego ingresaron: Rodrigo Martinez, Leonel Oviedo, Lucas Favre, Franco Molina, Carlos Repetto, Santiago Ruiz, Conrado Roura, Santiago Portillo, Gonzalo García, Teo Castiglioni, Mateo Carreras, Facundo Ferrario, Leopoldo Herrera, Tomás Albornoz, Francisco Minervino, Rodrigo Fernández Criado, Joaquín Pellandini y Pablo Dimcheff.

Seleccionado Argentino M20: Nicolás Revol, Mariano Muntaner y Estanislao Carullo; Ramiro Tallone y Lucas Bür; Juan Cruz Perez Rachel, Juan Martín Gonzalez y Joaquín Oviedo; Rafael Iriarte y Nicolás Roger; Iñaki Delguy, Franco Bullentini, Jacinto Campbell, Leonardo Gea y Julián Quetglas.

Luego ingresaron: Nicolás Toth, Martín Vaca, Ramiro Valdés, Gonzalo Álvarez, Andrés Sánchez, Tomás García Fierro, Bautista Grenon, Felipe Puertas, Tobías Díaz Borda, Gonzalo Albornoz, Lisandro Rodriguez Korin, Alejo Vidal, Justo Picardo, Matteo Grazziano, Lautaro Sánchez Rubio, Francisco Caram, Beltrán Salese, Ignacio Ruiz, Nicolás Ciancio, Francisco Pannocchia, Facundo Villalba, y Julián Hernández.

Primer tiempo: 2, try de Daireaux y goal de Elias (CR); 8, try de Cancelliere (CR); 15, de try Zeiss (CR); 20, try de Pérez Rachel (LP); 24, try de Iriarte y goal de Roger (LP); 29, try de Cordero y goal de Elias (CR); 33, try de Cordero y goal de Elias (CR).

Parcial: Ceibos 31- Los Pumitas 12.

Segundo tiempo: 4, try de Carreras y goal de Castiglioni (CR); 8, try de Grenon (LP); 13 y 19, tries de Herrera y goals de Castiglioni (CR); 22, try de Ferrario y goal de Castiglioni (CR); 26, try de Oviedo y goal de Castiglioni (CR).

Parcial: Ceibos 66 - Los Pumitas 17.

Tercer tiempo: 1 y 6, tries de Daireaux y goals de Albornoz (CR); 18, try y goal de Albornoz (CR);

28, try de Cancelliere (CR); 34, try de Cancelliere (CR).

Final: Ceibos 97 - Los Pumitas 17

2 santafesinos

integraron el plantel de Los Pumitas en el destacado partido amistoso: Bautista Grenón, de CRAI y Gonzalo Álvarez, de La Salle Jobson.

Parte médico

Merced a la deferencia de la impecable comunicación de prensa de Ceibos Rugby, es oportuno precisar el parte médico posterior al compromiso cumplido ante Los Pumitas.

Santiago Montagner presenta una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha; lo que le insumirá un tiempo de recuperación estimado entre 15 y 20 días de competencia.

Por su parte, Lucas Santa Cruz tuvo un traumatismo de cráneo, que por protocolo lo marginará de las actividades oficiales por 10 días.

Finalmente, Mateo Carreras se desgarró el bíceps femoral derecho, lo que impedirá que por 21 días esté a disposición del staff de la franquicia nacional, en lo que a competencia respecta.