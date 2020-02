https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Reproches entre socialistas

Cuando las tensiones internas partidarias se ventilan por redes sociales es porque las cosas no están bien. En cambio, si una pelea intestina llega al nivel de las declaraciones a la prensa es porque se trata de una fractura expuesta.

Por ahora, en el PS todo se reduce a rumores y alguna publicación en internet, sin muchas explicaciones. En su cuenta, de twitter Mariano Panichelli (ex secretario de Comunicación de Antonio Bonfatti) se quejó de una reunión que los también socialistas santafesinos -pero cercanos a Miguel Lifschitz- mantuvieron con el diputado nacional por Santa Fe, Enrique Estévez.

“Se juntan en Baires para hablar del futuro del partido, los nuevos liderazgos y sarasa y se ‘olvidan’ de avisarle al presidente... encima Katz, otra vez Katz!! Así no muchaches, siguen corriendo el tarro solitos para mear afuera...”, escribió textualmente el comunicador social.

En otra publicación dijo que “no hay futuro sin unidad”, subrayó que siempre se opondrá a quienes quieran “romper” y reclamó: “en momentos como estos los buenos gestos deben abundar”.

Al encuentro en cuestión, además del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, acudieron otras figuras: la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein; el jefe del bloque del FPCyS, Pablo Farías; el del bloque del PS, Joaquín Blanco; la concejala rosarina Verónica Irízar; el edil santafesino Paco Garibaldi; y el ex diputado nacional Juan Carlos Zabalza.

El gran ausente en el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) fue el presidente a nivel nacional del PS, Antonio Bonfatti.

En cambio, “el Pelado”, el sábado encabezó un homenaje a Guillermo Estévez Boero (el padre del legislador nacional), con motivo del 20 aniversario del fallecimiento del dirigente socialista. Y contó con dirigentes de Bases Socialistas: el ex diputado provincial Eduardo Di Pollina y la ex ministra de Educación, Claudia Balagué. También el intendente de Rosario, Pablo Javkin; las concejalas de esa ciudad Susana Rueda y Lorena Carbajal; y el ex senador y ministro de Salud, Miguel Cappiello.