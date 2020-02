Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sobre la seguridad

Francisco Orlando

Estuve leyendo sobre las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, Sain, y me entero de que la violencia, las muertes y los robos son cuestiones estacionales. Al parecer cuando se vayan los mosquitos por el arribo del frío, también cesarán los problemas que hoy afectan a todos los santafesinos. Además tuvo palabras críticas para Rosario diciendo que los rosarinos creen que viven en un cantón suizo pero que, en verdad, solo es Rosario. ¿Qué quiere decir? No se entiende. Porque todos tenemos derecho a vivir lo mejor que podamos. Y podemos tener el mejor modelo con el que querramos igualarnos. Porque este ministro, que creo que no nació en la provincia, también se compara con el capitán América. ¿Entonces? ¿En qué quedamos?

Contradicciones

Alfredo Salomón

Dicen que el ser humano pertenece al reino animal con la diferencia que es racional y yo expreso que hasta las fieras más salvajes protegen a su cachorro. Algunos racionales entre comillas, fomentan el aborto ¿Cómo se explica? Otra contradicción el color verde es el color de la esperanza, los pañuelos verdes fomentan el aborto ¿Cómo se explica? Y yo digo nadie puede ostentar el derecho de matar sin piedad la vida de un angelito de Dios que tiene todo el derecho de formar parte de este mundo. Conclusión, ciertos racionales no dan testimonio de serlo y el color verde no siempre es esperanza. Muchas gracias por el espacio.

Pichetto y el PJ

Un peronista

Una pregunta efectuada por un peronista: el ex senador Miguel Angel Pichetto está reuniéndose con la mesa chica del PRO es decir con los cinco, seis personajes prominentes de este espacio político. La consulta: una pregunta para el PJ a nivel nacional para José Luis Gioja ya lo expulsaron me imagino de la lista de afiliados al PJ ¿o no? o esto sería una nueva traición del PJ a su ideario y a sus afiliados. Me gustaría que este mensaje fuera publicado y que alguno del Litoral, algún periodista vaya y le pregunten Ricardo Olivera a ver si este hombre fue expulsado de la fila del peronismo o sigue siendo todavía otro afiliado peronista.

Bache Peligroso

Marisa Ramírez

En Santo Tomé hay problemas en varias calles, pero quiero advertir que en Candioti, frente a los cuarteles hay un pedazo de losa de cemento, mano este, que puede romper cualquier delantero. Está no solo rota sino que parece un cuchillo que amenaza cada rueda que se atreve a pasar por el lugar. Urgente tienen que arreglarlo porque, además, hace que todos los autos, colectivos y camionetas que circulan por la avenida hagan peligrosas maniobras para esquivarlo.

Colectivos demorados

Ana Paula Torres

Soy usuaria de los colectivos en Santa Fe. Vivo en el norte y para mí es vital el servicio. Además tengo dos hijos que -en pocos días más- vuelven al secundario. ¿Cómo vamos a hacer si estamos esperando que pasen los coches durante una hora o más? Qué pasa con los coches que no circulan. He tenido que pagar taxis o remís, cuando para mi bolsillo es un gusto casi imposible. Señores de la Municipalidad, tomen nota de que hay miles de santafesinos que están penando cada mañana, tarde y noche porque desapareció el servicio. Y encima ya no funciona el ¿Cuándo Pasa? y me dicen que tienen que pagar rescate, o algo parecido. No se entiende. Debe volver el colectivo porque además cuando las clases empiecen, ¿qué hacemos?

Por calle Alvear

Alfonso Quiroga

Intendente Jatón le quiero pedir que se ocupe, entre tantas cosas, por el estado de calle Alvear. Esa una arteria que une el norte con el sur. Va desde Galicia hasta Alem en un solo tramo. Pero está muy rota, con baches que son difíciles de esquivar. Y el cruce de las vías está totalmente roto y los autos no resisten. Sé que hay muchos problemas que le dejaron pero los vecinos no tenemos la culpa. Ojalá le vaya bien.