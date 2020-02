Facundo Arana: "Voy a audicionar para estar en El Eternauta"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El actor, fanático de la novela gráfica de Oesterheld, sueña con ser parte de la serie que producirá Netflix. "Me quedo esperando al lado del teléfono", aseguró.

El miércoles Netflix anunció que realizará una serie de “El Eternauta”, célebre novela gráfica de Oesterheld que es un orgullo argentino y que llegaría en 2021, dirigida por Bruno Stagnaro. Facundo Arana es fanático del cómic desde que tenía 13 años y en charla con DiarioShow contó sus ganas de participar en el proyecto.

"Hace diez años conocí al historietista Juan Carlos Quattordio, que me invitó a participar de un proyecto, y como dos fanáticos del cómic nos pusimos a hablar de todo. Él decía que yo era Juan Salvo (protagonista de “El Eternauta). Me grabó un video que resultó ‘profético’, en el que pedía que, si alguien alguna vez llegaba a hacer ‘El Eternauta’, me convocaran. Era una locura, porque es un mensaje enviado en el tiempo, sobre un cómic y una posible adaptación, y hoy se hace realidad", narró.

Si bien entiende que el director del proyecto sabrá determinar quién será el elegido para interpretar a Salvo, "sería precioso que quien lo haga sepa lo que es meterse dentro del cómic en representación de los artistas del género, y de todos los fanáticos de la historieta. Siendo actor, que esto ocurra es maravilloso, me quedo esperando al lado del teléfono tener la oportunidad de audicionar ya. Este es un personaje por el que vale la pena siempre audicionar, aunque no des con el physique du rol".

También confiesa: "Solía decir que nunca se iba a poder encarar semejante producción, porque es como hacer ‘El Señor de Los Anillos’. Estoy muy impresionado y voy a seguir toda la historia de cerca, voy a ser fan desde adentro o desde afuera".

Aseguró además que ese amor a primera vista entre la novela gráfica y él viene "desde que tuve los primeros fascículos en mis manos y me metí en este mundo, me atrapó todo. Yo me crie en Las Heras y Junín, y el éxodo por Las Heras era el camino que hacía todos los días. Yo tenía una edad en la que no había visto demasiada cosa, y de golpe me llega esta historia cercana, con nevada en Capital, con colectivos volcados, todo es muy reconocible y cotidiano para nosotros".

Finalmente explicó la importancia del proyecto: “Esto significa sacarle lustre al apellido Oesterheld (guionista), al apellido Solano López (ilustrador) y ponerlos donde corresponde, tendrían que estar en billetes, porque son nuestros más grandes referentes. Como cómic es una obra maestra. Es una reivindicación para gente que, fuera del mundo del cómic, no fue muy reconocida. Pero ahora va a ser posible. Talento, que no quepa duda, hay para hacerlo. Directores también, y actores, para llenar cuatro veces el reparto, y se me ocurren muchos nombres para todos los personajes”.