https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.02.2020 - Última actualización - 9:06

9:04

Los talleres ferroviarios en Pérez siguen cerrados. Los extrabajadores reclaman acciones políticas para volver a abrir ese espacio de trabajo que sería vital de concretarse los trenes de cercanías en Rosario y zona.

Los extrabajadores mantienen su pedido de reapertura Pérez: sigue pasando el tiempo y los talleres Rioro permanecen cerrados Los talleres ferroviarios en Pérez siguen cerrados. Los extrabajadores reclaman acciones políticas para volver a abrir ese espacio de trabajo que sería vital de concretarse los trenes de cercanías en Rosario y zona.

“Acá lo que está faltando es decisión política. Nada más”, dice Fabián Laffont, uno de los 75 extrabajadores de los talleres ferroviarios Rioro en Pérez. Pasan los meses y la situación en ese predio no se modifica. Cerrado desde agosto de 2017, cuenta con una ley de expropiación a favor. Sin embargo, el tiempo sigue su curso y no aparece la manera de reabrir este recinto que forma parte de la historia de esa localidad.

“Necesitamos que los políticos nos ayuden y que nos escuchen las propuestas. Esto es todo transparente. Acá no hay otra cosa que voluntad de seguir trabajando y abrir los talleres. No sólo para nosotros que somos los viejos, sino para muchos jóvenes. Y enseñarles la mano de obra especializada que es el ferrocarril que en una escuela secundaria no lo aprendés. Lo aprendés trabajando en los talleres”, asegura Laffont.

El exobrero habla sobre la situación actual: “Estamos esperanzados que con este nuevo gobierno (provincial), abrir los talleres y tener fuentes de trabajo. El gobierno provincial tiene las herramientas para poder abrir el taller‘. Asegura que son tres empresas las interesadas.

La primera es la china CRRC (China Railway Rolling Corporation), una firma que es el mayor fabricante de material rodante del mundo. También hay una compañía mexicana llamada Ferrovías del Bajío S.A. de C.V. con intenciones de establecerse en el predio que está dedicada a hacer la transformación de los motores diésel a eléctricos. La tercera empresa es de origen polaco y está vinculada con la fabricación de luces led. El 4 de febrero pasado le solicitaron una audiencia a la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana, por esta cuestión. ‘Esto es todo transparente y es abrir fuentes de trabajo. Nada más que eso, que es lo que ellos habían prometido en la campaña”, dice Laffont.

Diego Bordón, otro extrabajador de los talleres, subraya: “Una de las empresas, la empresa china, vendría a fabricar vagones y locomotoras para exportar. No sólo para el mercado interno. Así que no habría que buscar trabajo de afuera para empezar a trabajar. A la Provincia no le saldría un peso porque las empresas están dispuestas a invertir tanto dentro como fuera del taller. Es decisión política nada más”, agrega Bordón.

Concientizar a la clase política

Federico Jolly, concejal de esa ciudad por el partido Pérez Cambia, apoya la causa de reapertura de esos lugares de trabajo: “Desde nuestro lugar, lo que intentamos es de alguna manera concientizar a la clase política de que esto es necesario. Fueron los talleres más grandes de Sudamérica en su momento”.

“En 2018, se logró la ley de expropiación donde teníamos muchísimas expectativas. Hemos visto que después de junio de 2019 a la fecha se han olvidado todos del tema”, asegura el edil Jolly. “Estamos con la preocupación de lo que pasó anteriormente donde fue pasando el tiempo y esto no se llevó adelante. Con estas acciones lo que uno está pretendiendo es que vuelva a tomar estado público. Que los funcionarios, que la clase política ponga en la agenda pública la cuestión de los talleres. Por más que siga pasando el tiempo nosotros vamos a seguir reclamando lo que para nosotros es un derecho legítimo”, afirma el funcionario público.

El concejal también hace referencia a la empresa de capitales chinos, la candidata número 1 a reactivar el lugar. “Esa empresa tiene unos antecedentes bárbaros, no sólo en China, sino también en Argentina donde está prestando distintos tipos de servicios. Nosotros no estamos hablando de una empresa que nadie sabe como en su momento un funcionario nos dijo que ’esta empresa es un chinchulín’ porque era china. Está prestando servicios hoy en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires donde ha demostrado su capacidad e idoneidad para llevar adelante su materia”.