Aval de Diputados a los cambios en las jubilaciones de privilegio

Jueves 27.02.2020 - Última actualización - 19:07

18:55

La oposición cuestionó que el quórum haya sido logrado con la presencia del designado embajador ante Brasil, Daniel Scioli.

El Frente de Todos logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que disminuye los privilegios de los regímenes especiales de jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos, con una dosis de zozobra y escándalo al inicio de la sesión por el quórum. Con 128 votos afirmativos y dos abstenciones (de los diputados del Frente de Izquierda), la iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada después de tres horas de debate y girada al Senado, donde será tratada una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias.

La sesión corrió peligro y su inicio se demoró porque el oficialismo no lograba reunir el quórum reglamentario: Juntos por el Cambio ya había anticipado que no aportaría al quórum luego de que fuera rechazado su pedido para incluir una ‘cláusula transitoria‘ que garantizara que los jueces en edad jubilatoria pudieran acceder a los beneficios del sistema actual.

Una vez que el Frente de Todos reunió 129 diputados, lo justo para el quórum, Juntos por el Cambio bajó al recinto pero se retiró un rato después, tras denunciar que la sesión era inválida porque el oficialismo había alcanzado el número con la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil. El ex gobernador bonaerense aclaró que recién tomará posesión de su cargo el 3 de marzo y Massa explicó que pese a que el nombramiento de Scioli ya fue aprobado por el Senado, la renuncia a la banca no se da hasta tanto ‘no es aceptada‘ por la Cámara, pero la oposición ya había empezado a retirarse del recinto.

“Se ha producido una absoluta anormalidad. Disfrácenla como quieran. De la noche a la mañana porque le faltaba uno, lo sentaron en la Cámara‘, acusó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, al tiempo que amenazó con judicializar el caso.

En medio de gritos y murmullos de los opositores que iban abandonando sus bancas, Massa le dio curso al debate, que abrió con el presidente de la Comisión de Previsión Social, el oficialista Marcelo Pablo Casaretto, quien destacó que el proyecto del Gobierno se había enriquecido con las propuestas de diversos sectores.

Consignó que el déficit de caja de las cuentas previsionales del sistema judicial asciende a los 8.296 millones de pesos. ‘En este momento tenemos 17.622 (trabajadores) activos que hacen un aporte promedio de 32.609 pesos por mes. Y tenemos pasivos, beneficios entre jubilaciones y pensiones, que son 6.983, que tienen un haber promedio de 272.099 pesos‘. Más tarde, señaló que hay jueces que perciben hasta 770.000 pesos por mes; hay 2.265 jubilados de estos sectores que cobran por encima de 300.000 pesos, y remarcó: ‘Todos los argentinos están aportando al financiamiento de este sistema que tiene retribuciones altas‘. Casaretto concluyó su exposición señalando que con la reforma propuesta el déficit ‘bajaría en un 40%‘, lo cual ‘permitiría tener más recursos para el resto de los sectores‘.

Otras voces

A su turno, Nicolás del Caño (PTS-Frente de Izquierda) consideró que no sólo ‘hay que eliminar los privilegios de los jueces y fiscales‘ sino también las jubilaciones especiales de presidentes, vicepresidentes, jueces de la Corte y la de los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, que ‘perciben un haber de entre 103.000 y 119.700 pesos por mes‘.

El interbloque Federal votó dividido ya que si bien su presidente, Eduardo Bucca, había resuelto no participar de la sesión al considerar que el oficialismo los había excluido del debate, los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, se rebelaron y votaron por la afirmativa, e idéntica postura siguió el bonaerense Alejandro Rodríguez.

Los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista) y Enrique Estévez (PS) no facilitaron el quórum y por ende no votaron el proyecto del Ejecutivo. “Creemos que se está proponiendo una reforma modesta. No se toca la movilidad privilegiada ni tampoco otros regímenes de privilegio como el de jueces de Corte Suprema y jerarquías de la Iglesia Católica. Al momento de discutir el proyecto, estas no son las formas. El oficialismo dio un tratamiento exprés y forzó el quórum para no escuchar al resto de los bloques del Congreso” dijo el socialista a El Litoral.

Dureza

El interbloque de Juntos por el Cambio emitió un duro documento tras lo ocurrido en la Cámara de DIputados. “El oficialismo decidió vulnerar al Congreso y con él a los millones de ciudadanos que con su voto decidieron la integración del mismo. El Poder Legislativo es la casa de la democracia, por eso es tal la gravedad de lo acontecido que casi no registra precedentes en nuestra historia constitucional”, señaló en alusión al quórum de Scioli.