Billy Idol protagoniza una campaña medioambiental del ayuntamiento de Nueva York

La iniciativa, titulada "Billy nunca está inactivo, y tú tampoco deberías" está impulsada por el Ayuntamiento de Nueva York, y pide a los neoyorquinos que informen de los conductores que no apagan el motor cuando están detenidos.

"Como a muchos de los neoyorquinos, me preocupa cuando veo coches y camiones parados mientras contaminan nuestros vecindarios", dijo el ganador de tres premios Grammy en una rueda de prensa, citado por la agencia de noticias española Efe.

"Los ciudadanos de Nueva York son de lo más trabajadores y apasionados que he visto en el mundo, y espero que se unan a mí en el apagado de sus motores", agregó.

En la campaña, implementada pese a que permanecer con el motor encendido es ilegal en Nueva york desde 1972, se señala que los residentes que informen de personas que no cumplen con la regla se llevarán una porción de la multa impuesta.

I love NYC and I‘m troubled when I see cars and trucks sitting idle while polluting our neighborhoods. New Yorkers are some of the most passionate people in the world and I hope they will join me in turning off their engines. SHUT IT OFF NEW YORK! #BillyNeverIdles @NYCWater pic.twitter.com/5Ed1LiaM6Y