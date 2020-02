Patronato avanzó desde los 12 pasos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El equipo de la capital entrerriana venció 5-3 en la definición por penales a Instituto de Córdoba, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario. Así, se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Hugo Silveira abrió el marcador para el equipo de Paraná y Damián Arce, de penal, igualó para el elenco cordobés. El ganador se enfrentará en la siguiente instancia al vencedor del duelo entre Lanús y Real Pilar.

Arrancó mejor La Gloria, que a los 3 minutos ya tuvo su chance con un cabezazo a quemarropa de José Villegas que Federico Costa logró sacar a puro reflejo, pero de a poco Patronato fue entrando en el juego y logró inclinar la balanza a su favor en el ranking de merecimientos. A los 27, Lautaro Petruchi se lució por duplicado: en un mano a mano que le sacó a Santiago Rosales, y luego salvando tras el rebote ante Silveira. Pero Silveira tuvo revancha diez minutos después, cuando conectó un centro bajo que le envió Mathías Abero y abrió el marcador.

Complemento

En el segundo período, rápidamente lo empató Instituto, porque una mano en el área rival le dio un penal que Arce facturó a los 15 minutos. Silveira tuvo el triunfo en su cabeza a los 24, pero su remate se estrelló en el travesaño. Un minuto más tarde, Abero se lo perdió solo en el borde del área chica.

Un remate de Juan Sills, a los 29, se desvió levemente y salió pegado al poste izquierdo. Era de ida y vuelta y podía ganarlo cualquiera. A los 36, Instituto sufrió una pésima noticia, porque Villegas se lesionó una rodilla y debió salir del campo cuando ya no le quedaban cambios disponibles.

A partir de ahí, Patronato buscó por todos lados, pero no logró desnivelar el resultado nuevamente y se llegó a los penales. Allí, el “Patrón” estuvo perfecto y Facundo Erpen falló su remate para marcar la diferencia.

Patronato 1 (5)

Instituto 1 (3)

Patronato: Federico Costa; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Federico Mancinelli, Mathías Abero; Julián Chicco, Damián Lemos; Lautaro Torres, Nicolás Delgadillo, Santiago Rosales; Hugo Silveira. DT: Gustavo Álvarez.

Instituto: Lautaro Petruchi; José Villegas, Facundo Agüero, Facundo Erpen, Cristian Carrizo; Ignacio Antonio, Juan Sills, Damián Arce; Mateo Bajamich, Malcom Braida y Germán Estigarribia. DT: César Zabala.

Goles: en el primer tiempo: a los 37 minutos, Silveira (P); en el segundo tiempo: a los 15 minutos, Arce de penal (I).

Definición por penales: para Patronato convirtieron Silveira, Díaz, Torres, Barreto y Abero; para Instituto anotaron Sills, Agüero y Silva; falló Erpen.

Cambios: en el segundo tiempo: a los 12 m., Facundo Silva por Antonio (I); a los 18, José Barreto por Chicco (P); a los 26, Maximiliano López por Carrizo (I); a los 31, Pablo Cortizo por Rosales (P) y Rodrigo Garro por Arce (I); a los 39, Federico Vietto por Galetto (P).

Árbitro: Carlos Córdoba.

Estadio: 15 de Abril (Unión).

Así sigue

La AFA informó los horarios de otros encuentros por la primera fase de la ronda Final de Copa Argentina: Martes 10 de marzo: a las 18, Platense (Primera Nacional) vs Deportivo Madryn de Chubut (Federal A), en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires; miércoles 11: a las 17, Argentinos Juniors (Superliga) vs Cañuelas (Primera C), en Arsenal de Sarandí; a las 22.10, Sarmiento de Junín (Primera Nacional) vs Douglas Haig de Pergamino (Federal A), en el estadio de Quilmes.