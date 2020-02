Se define el futuro de Osella

Diego Osella, DT Sabalero, dialogó en conferencia luego de la derrota 4 a 0 ante Boca y no confirmó su continuidad al mando del plantel de Colón.

“Mañana cuando nos juntemos a entrenar tendremos una charla con José (Vignatti) y toda su gente. Si hay algo que no quiero es hacerle mal a Colón y al parecer... con estos resultados parece que si. Hay que dar la cara hablar y despejar todas las dudas. Daño a Colón no le voy a hacer” dijo el entrenador.

"Yo generalmente me voy de los clubes cuando las cosas están bien. No me voy en las malas. Pero de 6 partidos perdimos 4 y empatamos 2. Del partido con Newell's a hoy con Boca hay muchas cosas buenas" Diego Osella.