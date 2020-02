https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fiel a su estilo, el director técnico de Colón no esquivó los micrófonos y además de analizar la caída por goleada frente a Boca, dijo lo que pensaba sobre la complicada situación que atraviesa tanto él como el plantel. ¿Cuál será la decisión que se tome tras la anunciada reunión entre el DT y José Vignatti?

Diego Osella les tiró la pelota a los dirigentes "Yo no me voy a atornillar a la silla"

Indudablemente son horas cruciales para Diego Osella y compañía. Realmente inesperadas hace un par de meses, cuando se confirmaba la vuelta del DT nacido en la localidad de Acebal, en el sur de la provincia.



Luego de aquella experiencia en Primera División, en 2014, cuando a pesar de realizar una excelente campaña con mayoría de elementos juveniles hechos en el club, Colón descendió a la B Nacional tras perder 1 a 0 aquel partido en la cancha de Rosario Central contra Atlético de Rafaela.



Siguió Osella al frente del equipo en gran parte del campeonato de ascenso, pero la obra que él había comenzado la terminó “Mostaza” Merlo, quien se llevó todos los aplausos. De todas maneras, la gente siempre tuvo un muy buen recuerdo hacia el “Loco”, el que le otorgó esta nueva posibilidad después de la partida de Pablo Lavallén, ganándoles la pulseada a varios entrenadores reconocidos.



Pero el fútbol es así, tanto dentro como fuera del campo de juego, es tal cual lo definió Dante Panzeri, el periodista deportivo cordobés nacido en Las Varillas, pero que echó raíces en San Francisco, quien escribiendo para la revista El Gráfico lo definió como “dinámica de lo impensado”.



Nada más cierto para lo ocurrido este viernes por la noche en el césped del Brigadier López: ¿quién iba a pensar que después del buen primer tiempo jugado por Colón, el resultado final iba a ser 4-0 a favor de Boca?



Y además, ¿quién iba a pensar que después de aquel paso de Osella por Colón hace seis años, hoy, después de sólo seis partidos al frente del plantel, estaría en duda su continuidad por malos rendimientos, y sobre todo por malos resultados?



Pero el fútbol es así, y Diego Osella lo sabe muy bien. No es un director técnico que ha saboreado las mieles del éxito rotundo, siempre la ha peleado de abajo y sabe cómo viene la cosa. Hoy está más afuera que adentro de Colón, y su permanencia en la entidad rojinegra está supeditada a un resultado positivo en el próximo partido.



Y fiel a su manera de pensar y decir, no obstante el doloroso momento que atraviesa, no “gambeteó” los micrófonos y grabadores de los medios tras la goleada en contra, y se explayó durante los más de 15 minutos que duró la conferencia de prensa, de la cual a continuación se extrajeron los principales conceptos:



* “El 4-0 es un resultado abultado por lo que fue el desarrollo del partido. Creo que en el primer tiempo hicimos lo que buscamos durante toda la semana contra un equipo protagonista como es Boca, con jugadores en un gran nivel, hicimos el partido que teníamos que hacer”.



* “Hicimos lo que habíamos hablado en la previa. Le dimos la pelota a Izquierdoz y a Alonso, tapamos las bandas, con más control en el medio, más circulación, y en un partido en el primer tiempo de escasa creación, sólo un cabezazo de Morelo de parte nuestra y un tiro en el palo de Villa”.



* “En el segundo tiempo, hasta el gol de ellos habíamos tenido una escapada de Esparza que se fue afuera, y cuando nos convierten sentimos el impacto. Un equipo como el nuestro que hace tanto tiempo que no gana, la impaciencia es súper lógica, pero te tira abajo un trabajo muy bueno que habíamos planteado y siempre nos quedamos sin nada”.



* “Nunca me voy cuando las cosas están bien, y en los momentos malos es muy difícil que me vaya, pero soy consciente de que jugamos seis partidos, perdimos cuatro y empatamos dos, por eso tengo la necesidad de escuchar desde Vignatti para abajo, qué piensan de esta situación”.



* “Si uno se para en el escenario de las respuestas de los futbolistas contra Newell’s a jugar con Boca, hay un montón de cosas buenas que no las maquillan el resultado, pero sí tengo la obligación de saber el pensamiento que tienen los dirigentes”.



* “Tonto no soy, y generalmente cuando no se dan los resultados el que se tiene que ir es el técnico. Yo no me voy a atornillar a la silla si no hay convencimiento de todos”.



* “Yo veo cómo se trabaja, lo que hicimos y lo que hacen, pero los resultados no se dan. Mañana (por hoy) veremos cuando nos juntemos con José (Vignatti) y su gente y sacaremos las conclusiones. No quiero hacerle mal a Colón y por los resultados parece que fuese así”.



* “Entiendo que hay que dar la cara y despejar las dudas. No puedo ser concreto. No voy a dañar a Colón. Si se piensa que estamos haciendo eso, seré el primero en descomprimirla situación”.



* “Si esto hubiese sido lo de Newell’s seguro mi respuesta era otra. Porque independientemente de los nombres la cosa no cambia. No es consuelo para nadie, pero esta vez hicimos un buen primer tiempo, intenso e inteligente, pero nos quedamos sin nada. La entereza tiene que aparecer y si no hay respuestas hay que ser honestos”.



* “Hay que sentarse con José y acatar lo que piense. Si están convencidos que podemos revertirlo, fuerza de nuestro lado la van a tener. La realidad marca que jugamos seis partidos, perdimos cuatro y empatamos dos. No hay que ser hipócritas para aferrarse a algo. Los resultados no nos acompañan. Lo del primer tiempo fue más o menos lo que buscamos, pero el marcador es elocuente”.



* “Tratamos de entender con quién jugábamos y sabíamos que no podíamos cambiar el golpe por golpe, por eso cuando llegó el primer gol se notó. Nos llegaron y nos marcaron producto de los espacios”.



* “Hay que ser bien claros de cara a lo que viene. Hay que ver si esto lo sacamos todos juntos, sabiendo que detrás está el enojo de la gente y por lo que no venimos dando. Pero si no hay convencimiento, es aferrarse a un lugar donde no vas a llegar a ningún lado”.



* “Colón hizo un buen primer tiempo que se desmoronó en el primer golpe. Justo para un equipo en emergencia y que necesitaba de un partido perfecto. No nos alcanzó”.



* “Si me doy cuenta que no estoy al ciento por ciento soy el primero en irme. Hoy confiamos en que podemos salir, pero no soy egoísta y quiero escuchar a los demás, sobre si piensan que no puedo cambiar esto y listo. Si no es así, nos juntaremos y saludaremos a todos, deseándole lo mejor al que llegue”.



* “Lo que viene ahora es re complicado y engorroso, donde si uno mantiene la calma, puede tener la posibilidad de encontrar el rumbo. Si te volvés loco y te desesperarás la cosa terminará mal. Colón está urgido y veremos a partir de este lunes cuál es la determinación más coherente para este club”.



Scaloni estuvo en el Brigadier



El partido entre Colón y Boca tuvo un espectador especial: Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina se hizo presente en el estadio Brigadier Estanislao López para observar a algunos de los jugadores que podría tener en cuenta en la próxima convocatoria.



“Vine a ver el partido porque me queda cerca de mi casa, y porque Colón-Boca es un partido lindo de ver”, contó el DT del combinado nacional. Vale señalar que el oriundo de la localidad de Pujato, en el sur provincial, tenía la intención de seguir de cerca a Esteban Andrada, uno de los arqueros que ya tuvo bajo su mando en las últimas citas de la celeste y blanca.



También habría observado junto a Walter Samuel y Roberto Ayala, sus ayudantes, el rendimiento de Eduardo Salvio. Cabe destacar que el “Toto”, autor del segundo gol ante Colón, es uno de los futbolistas del Xeneize que ya vistió la camiseta argentina, con la que ya disputó 13 partidos y hasta representó en el Mundial de Rusia 2018.