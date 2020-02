https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 29.02.2020

17:51

Las clases comenzarán el miércoles 4. De no haber una nueva propuesta la semana siguiente habrá otro paro de 48 horas.

Sin clases el lunes Contundente rechazo docente a la propuesta salarial del gobierno Las clases comenzarán el miércoles 4. De no haber una nueva propuesta la semana siguiente habrá otro paro de 48 horas. Las clases comenzarán el miércoles 4. De no haber una nueva propuesta la semana siguiente habrá otro paro de 48 horas.

Luego del voto de más de 37.000 docentes en las aulas para elegir las mociones propuestas en las asambleas departamentales, se realizó en la sede de Amsafé La Capital la asamblea provincial, con los 19 delegados de base que acercaron las mociones ganadoras en cada uno de los departamentos.



“Fueron 36.976 docentes que votaron por rechazar la propuesta. La moción que se impuso fue 48 hs de paro la primer semana, con no inicio de clases para lunes y martes, y con movilizaciones regionales, sumando otras 48 horas de paro la siguiente semana en caso de no tener una nueva propuesta para nuestro reclamo”, manifestó la secretaria general de los docentes públicos santafesinos (Amsafé), Sonia Alesso.



Para la primera semana de paros se prevén movilizaciones regionales y de no haber una nueva propuesta superadora para la segunda semana, se prevé una movilización provincial.



“Está muy lejos de lo que están ofreciendo otras provincias de la región centro”, expresó Alesso, quien ante la consulta sobre los dichos de la ministra Cantero en cuanto al “esfuerzo que realiza el Gobierno Provincial” para la propuesta dijo “no me quiero meter en el tema de las cuentas provinciales, pero me cuesta entender que en una situación tan difícil como está la provincia de Buenos Aires, con una deuda en dólares monstruosa, se haya podido ofrecer el 16%, o que en Córdoba que tienen 6 veces la deuda en dólares que tiene Santa Fe se haya podido ofrecer el 20%, que en Capital gobernada por el PRO se haya podido ofrecer el 20% y acá nos hayan ofrecido el 3% al punto índice, no me cierra el argumento”.



En relación a la aprobación de la “Ley de Necesidad Pública” la titular de Amsafé fue contundente “la discusión que tiene el oficialismo y la oposición, que creo es lo que nos está llevando a este desastre, no es un tema que tengamos que resolver los docentes. No quisiera pensar que los docentes somos objetos de un chantaje para que haya una ley”.



Otras posiciones



La propuesta entregada a escasas horas del comienzo de clases había caído muy mal entre los representantes gremiales, que quedó de manifiesto en sus rostros al término de la reunión del jueves en la sede del ministerio del Trabajo.

Los primeros en rechazar formalmente la propuesta fueron los docentes privados del Sadop delegación Santa Fe. Reunidos en asamblea, los docentes privados decidieron por unanimidad el rechazo de la propuesta por considerarla insuficiente. Además, se dispuso un paro para el lunes 2 y martes 3 con movilización, y hubo reclamos por demoras en el cumplimiento del pago de haberes en el mes de febrero. En tanto no haya una nueva convocatoria o propuesta, también habrá un paro la semana próxima.



En tanto, también votaban al cierre de esta edición los docentes privados de la delegación Rosario. De acuerdo a las palabras de su delegado, no se esperaban resultados diferentes a los obtenidos en la ciudad Capital: “Es la peor propuesta que recibimos en los últimos años”, sostuvo Martín Lucero, anticipando el rechazo de la asamblea.



Si bien se realizaron varias reuniones previas con bastante tiempo de antelación a las negociaciones paritarias, nunca hubo entendimiento entre lo que los gremios reclamaban y lo que el gobierno tenía para ofrecer.



Desde un principio generaron ruido las declaraciones de distintos funcionarios respecto de la eliminación de la cláusula gatillo. Finalmente, ésta no estuvo dentro de la propuesta y fue reemplazada solo por una revisión de los montos en el mes de junio.



Ante la demora, los gremios esperaron hasta último momento el ofrecimiento, convocando las asambleas a solo dos días del inicio de clases y sin números en mano, entendiendo la relevancia del regreso de la paritaria nacional y el difícil contexto económico.



Sin embargo, pese a este guiño, las autoridades provinciales presentaron cifras que se encontraron, según los representantes gremiales, “muy por debajo de las expectativas de los docentes”. Lo que terminó inclinando la balanza en favor de no comenzar las clases en el tiempo establecido.



Posición oficial



Las declaraciones tanto de la ministra de Educación, Adriana Cantero, al término de la reunión, como del mandatario provincial, Omar Perotti, en la mañana de este viernes, reflejaron que el gobierno esperaba contar con otras herramientas que le permitan realizar un ofrecimiento superior.



Perotti consideró la propuesta como lo “posible y viable”: “No podemos ofrecer algo que no vamos a poder cumplir dentro de los próximos meses”, dijo el gobernador en declaraciones radiales en Rosario.



El mandatario solicitó que “todos tenemos que comprender la realidad”. Y reiteró que “la aprobación de las leyes de emergencia nos permitirían estar mucho más cerca de los santafesinos”.



En la misma línea, Cantero pidió a los docentes comprender “que estamos en un momento muy difícil”: “Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la Argentina y Santa Fe se pongan de pie”, sostuvo.



Además, la ministra expresó que el ofrecimiento “no fue bien comunicado” y que el contexto fue un condicionante: “La recaudación real de la provincia viene en caída hace 18 meses, si a eso le sumamos la ausencia de una ley de emergencia, el panorama es bastante complejo”, indicó.



Propuesta



El paquete de incrementos que el gobierno llevó a la mesa paritaria estuvo compuesta por: Un incremento de algo más de 2 mil pesos, que incluye una suba del 3% sobre el índice valor de diciembre, 897 pesos en concepto de material didáctico y 1210 pesos que otorgará la nación por el Fonid, para los meses de marzo, abril y mayo. No hubo cláusula gatillo ni otro mecanismo de actualización salarial, aunque sí una posibilidad de revisión en el mes de junio. En un sueldo básico, un maestro que recién comienza percibiría una suba que va desde un 6% hasta un 8%, según categoría y antigüedad. Escalando, así, a unos 35 mil pesos.