Diputados votará una comisión para Vicentin

El objetivo propuesto es investigar y seguir las causas relacionados con el concurso de la firma con sede en Avellaneda. El director del Banco Nación instó a trabajar políticamente para evitar la extranjerización de la empresa. Ausencia de los cinco integrantes de Juntos por el Cambio.

La Cámara de Diputados votaría este miércoles por la tarde la conformación de una “comisión de información, investigación y seguimiento acerca de las distintas causas judiciales iniciadas en razón del concurso de la empresa Vicentin SA y sus empresas controladas y controlantes, bajo la órbita de la Justicia de la provincia de Santa Fe en todas sus jurisdicciones, y en especial en el Juzgado de Reconquista”. Es la conclusión que dejó la dilatada reunión mantenida ayer por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y tres comisiones de la Cámara Baja con la participación de la mitad de los integrantes del cuerpo.

Fue el justicialista Luis Rubeo quien le preguntó a Lozano si tendría importancia una comisión para seguir el tema. “Toda comisión que pueda activar la causa judicial es importante”, le respondió. Al finalizar la reunión, Rubeo hizo firmar el proyecto a varios diputados y a las 13 ya tenía el sellado de mesa de Entradas de la Cámara. Lozano destacó que en el Congreso ya se puso en marcha una comisión similar a través de una iniciativa de la santafesina Vanesa Massettani (Frente Renovador).

Sobre el final de la reunión, Rubén Giustiniani (Igualdad) agradeció la presencia del funcionario y ratificó el objetivo de conformar esa comisión para evitar pérdidas de puestos de trabajo en la provincia, la extranjerización de la firma santafesina y también que la deuda con el Banco Nación se torne impagable.

Lozano estuvo ayer en la Cámara de Diputados respondiendo a una invitación votada por el cuerpo el mes pasado. Tuvo una reunión protocolar con el presidente, Miguel Lifschitz, luego con varios legisladores y finalmente el plenario que tuvo la ausencia de los cinco representantes de Juntos por el Cambio. “Fue espontáneo” señaló Julián Galdeano. Como se preveía, tanto Lozano como varios de los diputados tuvieron duros términos para la relación del gobierno nacional saliente con el grupo santafesino. El actual director del Banco Nación dijo que las decisiones sobre Vicentin no las tomaba el directorio que encabeza Javier González Fraga sino que bajaban órdenes desde la Casa Rosada. Desde el justicialismo, Lucila De Ponti preguntó cuál fue el aporte del grupo a la última campaña electoral y el invitado lo estimó en 13 millones aunque admitió que otros hablan de 20 millones.

Dos informes

Los diputados tenían sobre la mesa los dos informes de situación sobre Vicentin elaborados en enero y febrero por el propio Lozano quien remarcó que en abril del año pasado el directorio del Banco mantuvo la categoría bancaria al grupo pese a que venía con atrasos en los pagos; marcó incluso la cesión de nuevos créditos pese a esa situación hasta el 3 de diciembre cuando defaultó la deuda e incluso señaló que no fue ejecutada la garantía prevista que eran las divisas ingresadas a la agencia Reconquista por ventas al exterior.

“Hay que identificar si lo que hubo fue simplemente una irresponsabilidad en el manejo empresario o si existieron también maniobras delictivas”, señaló en un tramo del informe. No validó la estatización del grupo aunque si señaló que se debe evitar la extranjerización ante la deuda de 1.300 millones de dólares destacando que tiene patrimonio valioso. “Podemos pensar otro tipo de mecanismos, pero lo central es garantizar que de la deuda se haga cargo quien debe y por otro lado evitar un proceso de extranjerización”. Contestó que “no hay ninguna otra posibilidad que cobrarle, pues Vicentín tiene todas las condiciones para pagar. Puede tener algún tipo de problema en términos de reestructuración de sus pasivos, es extraño incluso que haya llegado al concurso, habría que evaluar por qué, porque francamente no hay ninguna justificación para que haya llegado a esta situación”. Precisó que se habla de una empresa que “tiene 3.000 o 4.000 millones de dólares de facturación anual, no es una pyme. No estamos hablando de los perdedores del modelo económico anterior, estamos hablando de los ganadores”.

Precisó que la firma tenía una cuenta en la sucursal Reconquista del Banco Nación que estaba afectada en garantía para operar como respaldo del crédito, y a la cual entre agosto y diciembre de 2019 entraron 795 millones de dólares. “Entró más dinero que el que le debe al Banco Nación que podría haber ejecutado esa garantía y recuperado el crédito, porque entre agosto y diciembre no pagó. Cuando asumimos la conducción del banco nos encontramos con esa cuenta vacía y sin poder ejecutar esas garantías”.

Referenció además que “el 5 de diciembre, la misma fecha en que Vicentín defaultea con todos sus acreedores, el directorio del Banco Nación presidido por González Fraga, le informó al Banco Central que la empresa estaba en situación normal, a pesar de que había dejado de pagar en agosto, a pesar de eso informaron que estaba en situación 1, es decir, normal. Tenemos un manejo irregular por parte del funcionamiento de la empresa, no queda claro lo que pasó con el dinero en un grupo empresario que lo único que evidencia es expansión, y por otro lado, un trato absolutamente privilegiado del banco a una empresa que tenía un vínculo político con el gobierno anterior”.

Negociaciones

Vicentin tendría avanzado un posible acuerdo preventivo con productores y grupos de productores, informa el portal Puntobiz. En cambio la situación está mas complicada con los bancos. Los nacionales -encabezados por Nación- ya rechazaron una propuesta de pago a diez años admitió ayer Lozano. En cambio, los bancos de capitales extranjeros prometieron abrir investigaciones internacionales para intentar cobrar la millonaria deuda.

Deudores UVA

La parte final del encuentro con Lozano fue dedicado a la situación de los deudores por créditos UVA, muchos de los cuales participaron del informe sobre Vicentin a la espera de una respuesta. Lozano les aclaró que el sistema “fue una invitación a una trama con bancos oficiales en primer lugar”. Señaló que la política las fija el gobierno y no el Banco y les informó que cuando se analizó el tema en el Central, Nación llevó una postura para que la actualización sea por aumentos salariales pero no prosperó.

No obstante admitió que el tema necesita alguna definición y les recordó que el presidente Alberto Fernández no habló del tema vivienda en su discurso ante el Congreso “porque todavía no están definidas las políticas del gobierno en la materia”.