"Tengo un DT: Diego Osella"

El secretario deportivo, no obstante, dijo que “el fútbol es el día a día” y que “no me pregunten qué pasa el domingo, porque yo puedo decir que hoy se hizo una buena práctica, pero mañana no sé”.

José Néstor Vignatti pidió que, de fútbol, se hable con Francisco Ferraro. Y “Pancho” habló. “El derrumbe es anímico”, fue la primera frase que tiró, pero contó algunas cosas que son interesantes, al margen de volver a respaldar plenamente a Diego Osella.

“Tuvimos momentos duros con Lavallén, uno de ellos fue Independiente, otro fue el de Huracán. No tuve mucho diálogo con Pablo, no me lo dio y me ubiqué. Con Osella tengo más diálogo. Lavallén nunca me dio lugar y tuve que ir manejando situaciones. Las de Huracán e Independiente eran situaciones ‘logísticas’, a los pocos días había que viajar porque estábamos jugando copas. Era una lucha permanente”, señaló Ferraro en “La Voz del Sabalero” por radio Sol.

Sobre el trabajo del actual cuerpo técnico, dijo que “veo el trabajo físico, veo los videos que les muestran a los jugadores, las cartulinas con las que explican, escucho las charlas previas al partido en el vestuario, veo el trabajo técnico-táctico y veo que se le está entregando todo lo que necesita para jugar. No aparece el equipo, lo hace por ráfagas”, a la vez que agregó que “esto no es de ahora, viene del año pasado. Nunca jugamos tres o cuatro partidos bien”.

Otro foco del análisis es el hecho de que hace casi dos años que no gana de visitante. “Hace mucho que no se gana de visitante y eso habla a las claras de lo que puede estar sucediendo. No es por falta de trabajo ni de dedicación, porque el plantel hace todo lo que el cuerpo técnico le pide en la semana”, señaló el secretario deportivo de la entidad.

“No le escapo al bulto, es mi trabajo, soy un empleado. La semana pasada me junté una hora y media con los dirigentes. Me preguntaron todo lo que querían. A las 7 y media voy al predio y el cuerpo técnico ya está allí preparando todo y a las 8 y cuarto empieza el trabajo con los jugadores. Veo lo que se hace en el día a día y eso es lo que le transmito a los dirigentes”, dijo Ferraro.

Contó también que el lunes hubo una reunión en la que participaron el presidente, él y el entrenador. “Vignatti le agradeció las palabras que dijo Diego después de Boca cuando señaló que no está atornillado a una silla y no le va a hacer daño a Colón. Si Diego sigue es porque él piensa que está capacitado y con la fuerza par seguir trabajando. El plantel está noble con él y le dejó la pelota picando al presidente para que tome una decisión. Pero Vignatti entendió el momento, confía en que se pueda ganar el domingo y decidió no tomar ninguna determinación”, explicó Ferraro.

Sobre las charlas que mantiene con el técnico, dijo que “Diego asumió el error ante Newell’s y reconoció que se equivocó. Pero luego de Boca, estaba reunido todo el cuerpo técnico en el vestuario y dejé pasar 10 minutos. Aproveché para saludar a los jugadores y darles ánimo, porque eso es lo que en su momento hicieron conmigo y por eso ahora es lo primero que hago en un vestuario perdedor. ‘Acá jugaste 45 minutos positivos y contra Boca; contra Newell’s no había rescatado ni uno’, le dije a Diego. ‘Y ojalá contra Talleres nos alcance para ganar, es el deseo mío, de los jugadores, de los dirigentes y de la gente. Otra cosa no puedo decir’. Eso fue lo que me salió en su momento”.

También se refirió a Brian Fernández y dijo que “se arrancó por lo que él brindó. El jugador apareció y luego vinieron esas otras cosas que no eran buenas para él. Ahí nos juntamos todos y buscamos lo mejor para él, sobre todo pensando en el ser humano”.

Respecto de la continuidad de Osella, dijo que “hoy fue una buena práctica, mañana no sé. Es eso. No me digas el domingo. Es el deseo de que salgan bien las cosas. Yo vivo el día a día, es lo que el fútbol me enseñó. Antes del partido con Boca no estaban todos los dirigentes de acuerdo conmigo. Yo dí mi opinión en esa reunión, pero el presidente es el que manda. Se va a terminar haciendo lo que diga la comisión, yo daré mi opinión, pero es la opinión de un empleado. A eso no lo pierdo de vista”.

Sobre los rumores en cuanto a que se produjeron charlas con algunos entrenadores, dijo que “yo no hablé con ningún entrenador... Yo tengo un técnico y es Diego Osella”.

Luego, también siguió haciendo comparaciones con los tiempos de Lavallén. “En la época de Lavallén, tocaba un piloto automático a mi auto y se iba directo a la oficina de José... ¿Qué quiero decir con esto?, que eran dos o tres reuniones semanales con el presidente. El tiene sus días, hay momentos que está muy bien y otros que tiene sus cosas. Se aceptan o no, se dice de frente, tenemos mucha llegada los dos. Y en mi caso, también con el resto de la comisión directiva, porque me respetan y los respeto. Con Diego es diferente. No es ir tanto a la casa de José para dar explicaciones”.

Llega Burián y vuelve García

En cuanto al equipo que jugará el domingo en la Docta, la recuperación de Leo Burián se está produciendo a pasos agigantados y va a atajar en el Mario Alberto Kempes, en tanto que la única modificación será el regreso de Rafael García en lugar de Olivera, que llegó a las cinco amarillas.

Por cuarta vez consecutiva, Osella repitió la formación, en los entrenamientos, que pondrá el domingo ante Talleres y que será con Burián; Vigo, Bianchi, García, Delgado; Chancalay, Zuqui, Fritzler, Estigarribia, Esparza; Morelo.

El plantel partirá el sábado, luego del entrenamiento, con destino a Córdoba para esperar el compromiso que dará comienzo a las 21.50.

Respecto de la formación que puso ante Boca, sólo se producirá el ingreso del uruguayo García. El resto será el mismo equipo que produjo un primer tiempo que dejó satisfecho a todos y que luego desbarrancó en la parte final para redondear el 0-4 con el que terminó el partido.

Ciorciari desmiente

“Queto” Ciorciari emitió un comunicado en el que “desmiento haber tenido charlas con José Vignatti para tomar las riendas del básquet de Colón, como él lo señaló en la reunión de prensa convocada el 3 de marzo”.

Admitió que tuvo algunas charlas con José Alonso primero y con Antonio Zianni después, poniéndome a disposición para que Colón no pierda su afiliación, pero que en ningún momento lo hizo con Vignatti y que “estoy asombrado primero e indignado después. Nunca hablé con Vignatti y por ende nunca me pidió que hablara con Roberto Monti, el presidente de la asociación”.

“El básquet de Colón está en un estado deplorable por las decisiones que se tomaron en este último tiempo. Apelo a algún dirigente con poder de decisión para sacar a Colón de esta pésima situación en la que se encuentra”.



Magdalena

La Agrupación Colón campeón que lidera Ricardo Magdalena convoca a las mujeres para el próximo lunes 9 de marzo, a las 20.30, en la sede de la agrupación en calle San Martín 3045, para participar de un brindis en agasajo por el Día de la Mujer.