Jaguares confirmados con tres cambios para enfrentar a los Sharks

Los Jaguares presentarán tres cambios en la formación titular que enfrentará el próximo sábado a los Sharks sudafricanos, encuentro de la sexta fecha del Super Rugby, torneo que aglutina a las franquicias del hemisferio Sur.



El encuentro se disputará a las 10.05 (hora argentina) en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban y será controlado por el sudafricano Marius van der Westhuizen.



El choque del sábado será la última presentación en su mini gira por Sudáfrica, tras la caída ante Stormers y el triunfo ante Bulls.



El entrenador de Los Jaguares, Gonzalo Quesada, ensayó hoy tres cambios con respecto al equipo que derrotó el sábado pasado a los Bulls por 39 a 24.



Las tres modificaciones serán el ingreso del pilar Mayco Vivas por Nahuel Tetaz Chaparro, el segunda línea Matías Alemanno por Francisco Gorrisen y Joaquín Tuculet por Sebastián Cancelliere entre los tres cuartos, mientras que Santiago Carreras irá como wing.

La formación para enfrentar a los Sharks será la siguiente: Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; Guido Petti y Matías Alemanno; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Santiago Carreras; Joaquín Tuculet.

El banco de suplentes lo integrarán Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Santiago Grondona, Sebastián Cancelliere, Domingo Miotti y Santiago Chocobares.



El duelo entre los Sharks y Los Jaguares es de gran importancia para ambas franquicias, ya que un triunfo les alcanzaría para llegar con más aspiraciones a los play offs del torneo .



Los Jaguares en su gira por Sudáfrica sumaron un triunfo frente a los Bulls (39 a 24) y sufrieron una derrota frente a los Stormers ( 17 a 7).

Sbu Nkosi is one of a handful of changes to the Cell C Sharks team that has been named for Saturday’s home Vodacom Super Rugby clash with the Jaguares.



Full article and team: https://t.co/Jp502ZBuRm#OurSharksForever #WakandaForever #SHAvJAG pic.twitter.com/cCjYUpwLyp