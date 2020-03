https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.03.2020

17:24

Obras paralizadas en la provincia Los fondos para los ocho jardines "no se pierden" según la Casa Gris

El gobierno de Santa Fe aclaró que las obras para construir ocho jardines de infantes en la provincia no pueden seguir adelante por las observaciones del Tribunal de Cuentas. “En efecto, esas obras habían sido licitadas y adjudicadas sobre fines del año pasado, mediante un conjunto de resoluciones de la entonces ministra de Educación Claudia Balagué. Pero estas resoluciones nunca fueron refrendadas por el entonces gobernador Miguel Lifschitz que debió ratificar el convenio con Nación mediante un decreto específico.



“Con todo -señala el descargo oficial sobre las obras- vale aclarar que esos fondos federales no se pierden y pueden ser utilizados oportunamente por la provincia. Al no contar con la firma del ex gobernador Lifschitz, que también tenía que poner el decreto ad referéndum de la Legislatura, la ejecución de estas obras quedó suspendida por las observaciones del tribunal”.



Se excusa la administración provincial explicando que “el actual gobierno que encabeza el gobernador Omar Perotti, por lo tanto, no puede continuar con los trabajos y deberá previamente reordenar el trámite administrativo completo. Además hay que reiterar que esos fondos federales no se pierden para poder ser utilizados oportunamente por la provincia.



“Otro de los inconvenientes que tuvo el trámite en la gestión anterior fue que las partidas correspondientes no fueron contempladas en la Ley de Presupuesto 2020 que elaboró el ex gobernador Lifschitz y que debió haber sido confeccionado por el actual gobernador Perotti”.



Detalla que “para que el Convenio que firmó Nación y la provincia - representada por la Ministra de Educación- en fecha 09-04-2019 fuera válido, tenía que ser aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial, y no se hizo; para que la ministra de Educación pudiera realiza las contrataciones que ese convenio habilitaba, y que se realizó mediante el dictado de las Resoluciones Ministeriales N° 1843, 1844, 1845 y 1846 (todas de la misma fecha 12-2019) tenía que tener delegadas competencias para hacerlo por parte del Poder Ejecutivo en ese mismo decreto que aprobara el convenio, lo que tampoco se hizo”.



Señala la Casa Gris que “esas resoluciones ministeriales se dictaron sin dictamen previo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación. Después de dictadas, bajo la nueva gestión de gobierno, se le dio intervención en fecha 20-02-2020, y las observó, porque la ministra de educación no tenía competencia para dictarlas”.



Aclara la administración Perotti que “en fecha 28-02-2020, el Tribunal de Cuentas de la provincia también observó las resoluciones ministeriales que formalizó la entonces ministra de Educación por no contar con el decreto del poder ejecutivo que aprobara el convenio ni le otorgara competencias para contratar”.



Por último señala que “el pliego de bases y condiciones general habilita la entrega de anticipos financieros a pedido de las empresas adjudicadas, aportando seguros de caución. Las empresas no lo hicieron al momento de la firma del contrato, solicitándolos recién este año a través de la presentación de los respectivos seguros de caución. Los anticipos financieros no estaban previstos en el presupuesto, por lo tanto requieren de una modificación presupuestaria”.