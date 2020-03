https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.03.2020 - Última actualización - 14:42

14:41

El director del Banco Nación dijo que la negociación con la empresa en concurso preventivo sigue abierta. Insistencia en que el destino de la firma no pueda estar circunscripta a la justicia y los negocios.

Charla con Claudio Lozano "Hubo tres propuestas de Vicentin que no conformaron al Banco" El director del Banco Nación dijo que la negociación con la empresa en concurso preventivo sigue abierta. Insistencia en que el destino de la firma no pueda estar circunscripta a la justicia y los negocios. El director del Banco Nación dijo que la negociación con la empresa en concurso preventivo sigue abierta. Insistencia en que el destino de la firma no pueda estar circunscripta a la justicia y los negocios.

El economista Claudio Lozano asumió como director del Banco Nación y dedicó los primeros meses de su tarea a analizar la deuda que el grupo Vicentin tiene con la entidad y no dudó en responsabilizar al anterior directorio en permitir agigantar ese monto cuando la cerealera ya estaba en serias dificultades. Mantuvo una extensa reunión con diputados de diferentes sectores políticos -no estuvo la bancada de Juntos por el Cambio- y después analizó el tema con El Litoral.

- ¿Qué se lleva de lo conversado en la Cámara de Diputados?

- Lo primero, constatar la importancia que tiene el tema en la provincia y que la solución no debiera quedar circunscripta a los avatares de la justicia y los negocios; debería ser un problema político que habría que tratar de resolver del mejor modo, tanto para la economía nacional como para la economía regional. Me llevo una buena impresión, sobretodo por el involucramiento de la Legislatura por darle una importancia política, por formar una comisión para involucrarse. Es imprescindible que el Estado use las herramientas que tiene para investigar lo que ocurrió y para que esa investigación conduzca a una salida razonable. Deben intervenir IGJ, AFIP, Aduana, UIF para ver el entramado societario que tiene el grupo; cuáles han sido los manejos de operaciones entre empresas vinculadas y hacia el exterior. Si esto no se pone arriba de la mesa corremos el riesgo de que no se resuelva del mejor modo.

- Hace hincapié de que ingresen organismos del Estado. ¿No lo han hecho aún?

- Hay actores del Estado que están mirando. El Ministerio de la Producción de la Nación mira; he conversado con la Inspección General de Justicia (IGJ) que está interesada. Hay que ir armando este marco político para que el caso no quede circunscripta a la justicia y los negocios.

- También puso mucho énfasis en evitar la extranjerización de la empresa

- Lo central es la continuidad de una firma y lo que tiene que ver con productores y proveedores asociadas a su funcionamiento. Hay dos riesgos: pensar rápidamente en una estatización donde el Estado se quede con la deuda de una empresa de la cual debe hacerse cargo los que generaron esa deuda, y un segundo riesgo es el proceso de extranjerizaciòn porque la deuda con bancos acreedores extranjeros es muy importante. Esa extranjerización afecta en mayor medida el comercio de granos, el manejo de las divisas y la relación con los pequeños y medianos productores. Esto agravaría la concentración y extranjerización que ya tiene el sector.

- Santa Fe tiene experiencias fallidas en empresas líderes como el caso Sancor que ha dejado de ser actor principal del mercado

- Y una parte la compró Vicentin

- ¿Le consta que el gobierno de Santa Fe haya tenido preocupación por la importancia que tiene Vicentin?

- Por eso me parece importante lo que pasó en Diputados, que se conforme una comisión le da volumen político que va a ayudar al gobierno de la provincia a tomar cartas en el asunto. He leído cosas del ministro de Producción (Daniel Costamagna) diciendo que están trabajando para que Vicentin pueda ser parte de la campaña de la soja, que se regularice. Sé que el ministerio de la Producción nacional también está monitoreando el tema. No hacerlo sería suicida porque es muy relevante en el actividad de la provincia.

- Señaló que en la sucursal Reconquista había dólares que estaban en garantía y que no se ejecutaron. ¿Hay una investigación interna?

- La responsabilidad interna del directorio anterior de todo lo que ocurrió es absoluta. Vicentin no calificaba desde abril de 2019; dejó de pagar en agosto; Vicentin en el marco de estas irregularidades recibió 61 millones y 43 millones de dólares después en noviembre y el directorio, el 5 de diciembre, informó al Banco Central que Vicentin se encontraba en situación normal, y en esa fecha defaultea a todos los acreedores. Desde agosto a diciembre, mientras no pagó, entraron al Banco Nación sucursal Reconquista 795 millones de dólares en una cuenta afectada como garantía que podría haber sido ejecutada y los recursos se hubieran recuperado

- ¿De quien fue la responsabilidad?

- Es responsabilidad del directorio, obvio.

- Tiene Banco Nación alguna situación similar a la de Vicentin

- No, de la importancia de Vicentin, no. Hay irregularidades pero no de esta magnitud.

- El Banco tuvo propuesta de pagos de Vicentin

- Vicentin ha hecho propuestas. Fueron tres, ninguna ha conformado pero siempre las han mejorado.

- ¿El diálogo no está cortado?

- No, nunca se ha cortado. Tienen todas las posibilidades de resolver. Sabemos que ellos pueden y por eso no vamos a aceptar cualquier propuesta. El nuevo directorio bajó la calificación, ordenó una auditoría interna, unificó personería con el resto de la banca pública y exige poner un veedor. Todas estas decisiones del Nación ha contribuido a que Vicentin haya tenido que responder, empezar a hacer propuestas.

- La triangulación la realizan la mayoría de los traders de granos

- En el comercio exterior de granos, por la presencia importante de empresas trasnacionales, es muy común la relación entre empresas del mismo grupo y sino hay una decisión que establezca precios de referencia por parte del Estado para que no puedan poner ningún precio de lo que se exporta, obviamente el dibujo está a la orden del día. El proceso de apertura y desregulación de la política del macrismo favoreció al extremo todo esto. Hubo cambios y parte del problema de Vicentin aparece en el momento en que empieza a tener que declarar exportaciones tras la Paso de agosto. Ese esquema regulatorio puede haber alterado el mecanismo de dejar dólares en el exterior, endeudarse, generar ruleta financiera, especular, salir. Esto era perverso para la economía nacional.

- Hay sectores que hablan de estatizar el comercio exterior

- Una cosa es establecer mecanismos regulatorios del comercio exterior y otra es estatizar la firma que es un recurso más. No creo que haya que comprar una deuda que no te corresponde, por eso es importante investigar para saber los bienes y propiedades, y acciones que tienen todos los integrantes del grupo Vicentin.

UVA

El Banco Nación tiene el 50% de los créditos otorgados por este sistema para la compra de viviendas y cuyos deudores exigen una solución. “Lo hecho hasta acá es una solución de emergencia y el tema merece mayor definición. Está claro que está pendiente la discusión que involucra al Estado porque el que ha dado más créditos es el Nación”, dijo Lozano.

Abrimos líneas de créditos por 10 mil millones de pesos, a tasas bajas, para pymes. Toda esa línea es penas el 50% de lo que recibió Vicentin del banco” Claudio Lozano