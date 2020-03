https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Renunció Osella: "Es todo culpa mía"

El DT sabalero renunció a su cargo y como siempre lo hizo dio la cara ante la prensa "Dimos todo lo que teníamos, pero no lo dimos en los números y con todo el dolor del alma dejo esta institución que quiero mucho" sentenció el ahora ex entrenador rojinegro. "Quiero decir que soy el único responsable de esta situación y doy el paso al costado porque no le encontramos la vuelta; no quiero hacerme odiar por gente a la que quiero mucho y es por eso mi salida" declaró Osella confirmando su renuncia. Muy acongojado manifestó "El equipo está como atado, se hace todo muy forzado, probamos de todas maneras y no se puede salir, estoy plenamente convencido que hay que apoyar a estos jugadores, que aún hay tiempo y se puede salir; pero esta solución se puede dar, pero no con nosotros en el plantel". Luego se explayó "Sería un hipócrita si le echo la culpa a algún tercero, pudimos traer muchos jugadores en un mercado difícil, pero no le pude encontrar la vuelta al equipo. Colón es demasiado grande tiene jugadores de mucha jerarquía y estoy seguro que va a salir de esto". En cuanto al momento del equipo dijo: "el resto de los equipos del pelotón de abajo siempre tuvieron alguna rachita, pero nosotros no y es todo culpa mia, se que el hincha de Colón me debe estar insultando en todos los idiomas y con justa razón, solo espero que esto no llegue al odio".