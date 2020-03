https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.03.2020

19:56

Por Osvaldo "Coni" Cherep Los trolls de Perotti, al ataque El gobernador Perotti tiene ejército de trolls a disposición para realizar comentarios en las redes sociales contra la oposición y vecinos preocupados.

Si algo puede mostrar como reactivación el gobierno de la provincia de Santa Fe, que “administra” Omar Perotti, es la mano de obra en redes sociales. Un ejército de trolls a disposición para comentar contra la oposición, para atacar a vecinos preocupados por la inseguridad y a trabajadores por pedir un sueldo acorde y no del 3%; también para tratar de instalar que todo lo que no se hace es culpa del socialismo.

Un dato objetivo de Perotti es que no permite ningún tipo de auditoría sobre los números oficiales desde el 12 de diciembre de 2019. El gobernador no publica los estados de las cuentas públicas, desconoce esa exigencia constitucional y legal para informar si existe una situación de crisis. Otro dato objetivo, el gobierno de Perotti empezó con un aumento de impuestos y no dice cuánto recaudan de más.

A continuación, el detalle del ejército de trolls que tiene el gobernador Perotti. Véase que hay nombres y apellidos sin acentos, perfiles ficticios y la mayoría de ellos creados con un IP en Costa Rica y Brasil. También, varios de esos “usuarios” defensores de Perotti, de la paritaria del 3% y las boleadoras de Saín, dicen en sus perfiles que se mudaron a Rosario o Santa Fe el 6 de enero de 2020.

Además, aparecen perfiles truchos que defienden a ultranza al socialismo en temas polémicos o de alta conflictividad social, con el objetivo de generar rechazos, reclamos y malestar contra dirigentes del gobierno provincial que terminó su mandato en 2019. Uno de ellos, por ejemplo, llegó a decir que gracias a Bonfatti y su política de salud la Argentina aprobará el aborto gratuito y libre para “todes”.

Todos estos perfiles se repiten en las noticias políticas y policiales de los medios El Litoral, La Capital, UNO Santa Fe, LT10 digital, Rosario 3, El Ciudadano y Radio Rafaela, principalmente.