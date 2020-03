Jaguares y Highlanders con varios cambios para jugar el sábado a puertas cerradas

El entrenador de Jaguares, Gonzalo Quesada, confirmó la formación titular para el partido ante Highlanders de Nueva Zelanda, correspondiente a la Semana 7 de Super Rugby (mirá las tablas de posiciones), encuentro que se disputará este sábado desde las 20.00 en cancha de Vélez a puertas cerradas, cumpliendo así con las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus (Covid 19).



El equipo argentino presentará ocho modificaciones respecto del XV que el pasado fin de semana cayó ante Sharks en Sudáfrica en el cierre de una minigira de tres partidos.



En la primera línea se mantendrá como titular el rafaelino Mayco Vivas, e ingresarán Agustín Creevy y Lucio Sordoni por Julián Montoya y Joel Sclavi, en la segunda línea Lucas Paulos irá por Matías Alemanno, y en la tercera línea Francisco Gorrissen reemplazará a Rodrigo Bruni.



Las otras cuatro modificaciones serán en la línea de backs, con Felipe Ezcurra y Domingo Miotti como pareja de medios en lugar de Gonzalo Bertranou y Joaquín Díaz Bonilla; Emiliano Boffelli saldrá para dejarle su posición de wing a Sebastián Cancelliere; mientras de Juan Cruz Mallía irá de fullback por Joaquín Tuculet.



En consecuencia, los titulares serán: Vivas, Creevy y Sordoni; Guido Petti y Paulos; Gorrissen, Marcos Kremer y Tomás Lezana; Ezcurra y Miotti; Cancelliere, Jerónimo De la Fuente (C), Matías Moroni, Santiago Carreras y Mallía.

En el banco de suplentes estarán Montoya, Javier Díaz, Joel Sclavi, Alemanno, Bautista Pedemonte, Bertranou, Díaz Bonilla y Santiago Chocobares.



Por el lado del rival también tendrá varias modificaciones: entre los backs, Tei Walden toma el lugar de Josh Ioane, que pasará a jugar de fullback. Además, ingresan Sio Tomkinson y Kayne Hammington. Por el lado de los forwards, estarán desde el inicio del partido Josh Dickson en el lugar de Jesse Parete, Ash Dixon que será el capitán ante la ausencia de Aaron Smith, y Daniel Lienert-Brown completará la primera línea.



El XV de Highlanders será el siguiente: Daniel Lienert-Brown, Ash Dixon (C) y Siate Tokolahi; Josh Dickson y Manaaki Selby-Rickit; Shannon Frizell, Dillon Hunt y Marino Mikaele Tu’u; Kayne Hammington y Mitch Hunt; Tima Faingaanuku, Tei Walden, Ngane Punivai, Sio Tomkinson y Josh Ioane.



Los suplentes serán: Nathan Vella, Ethan De Groot, Jeff Thwaites, Will Tucker, Teariki Ben-Nicholas, Folau Fakatava, Michael Collins y Josh Mckay.

