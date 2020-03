Uboldi se suma al gabinete de expertos contra el coronavirus

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un equipo de medio centenar de científicos del sector público y privado fue convocado para el lunes en esta capital. Argentina en fase de prevención y control. Claves simples para evitar la diseminación de la enfermedad.

La ex ministra de Salud de la provincia Andrea Uboldi es una de las expertas convocadas por la actual gestión provincial para integrar un gabinete de asesores que coordine, junto a funcionarios de la cartera sanitaria a cargo de Carlos Parola, las acciones destinadas a contener y -eventualmente- atender la pandemia de COVID-19.



Desde Rosario, la médica pediatra infectóloga, miembro de la Sociedad de Pediatría (SAP) y de la Sociedad de Vacunología y Epidemiologia (SAVE), evaluó que las medidas que se están tomando hasta el momento para frenar los contagios son las adecuadas. Señaló, además, que es clave evitar reuniones masivas y la permanencia en lugares muy concurridos, y puso especial atención sobre la población mayor de 65 años. Consideró que la suspensión de vuelos desde países donde la pandemia está más extendida es una forma de evitar la diseminación en el país, y celebró que a nivel nacional se haya convocado a un comité de expertos para asesorar y trabajar con el gabinete a fin de chequear qué medidas son científicamente comprobadas y cuáles no. “Que el presidente se haya puesto a cargo y que exista coordinación de todos los ministerios, marca la importancia que se da a este tema”, opinó.

En diálogo con este diario (diálogo virtual, a través de audios, correos y aportes de material científico), Uboldi respondió de manera clara y concreta a preguntas básicas sobre la pandemia de COVID-19.



- ¿Qué medidas de prevención conviene tomar frente al escenario de la actual pandemia?



- Argentina se encuentra en fase de contención que significa implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación en la comunidad. Estas actividades incluyen detección de casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos y brindar la atención adecuada a los pacientes.



Hasta la fecha y durante las próximas semanas, a viajeros que regresaron desde sitios que han sido definidos por el Ministerio de Salud como de alto riesgo por la cantidad de casos registrados y por circulación local sostenida (Europa: EE.UU, China, Irán, Corea del Sur, Japón, España y Alemania) se les recomienda autoaislamiento por 14 días en su domicilio y se indica evitar situaciones en las que puedan tener contacto cara a cara a menos de 2 metros (muestras de afecto); no compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos con otras personas en el hogar, y después de usar estos artículos, deben

lavarse minuciosamente; cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o

utilizar el pliegue del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en un tacho de basura; lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante 30-60 segundos. Puede usar un desinfectante de manos alcohol gel) si no hay agua y jabón disponibles; no es necesario utilizar barbijos mientras la persona se encuentre

asintomática; ventilar regularmente los ambientes; realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto la persona en autoaislamiento.



Con respecto a los integrantes que residen en el mismo domicilio, quienes conviven con personas consideradas “contacto potencial” no son contactos en auto distanciamiento.



- ¿Cuáles son las medidas básicas que todas las personas podemos adoptar?



- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectante a base de alcohol. ¿Por qué? Porque mata el virus si éste está en sus manos.



- Adoptar medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. ¿Por qué? Porque se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.



- Mantener el distanciamiento social con una distancia de al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotítas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.



- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, se puede transferir el virus de la superficie a si mismo.



- Evitar compartir objetos de uso personal. ¿Por qué? Los objetos (tazas, vasos, platos, cucharas, biromes, etc.) pueden estar contaminados con secreciones y estas pueden tener el virus.



- ¿De qué otras enfermedades nos protegen esas medidas?



- Disminuyen el riesgo de todas las enfermedades de transmisión respiratoria y las de transmisión fecal oral como diarreas y hepatitis.



- ¿Sería recomendable suspender el ciclo lectivo?



- Lo que se sabe por ahora, por información de otros países, es que los niños tendrían muy pocos síntomas o, en general, podrían ser asintomáticos. Se supone y aún no está confirmado, que podrían funcionar como transmisores de la enfermedad. En este contexto, esta medida de cierre de instituciones escolares está pensada para cuando ocurra circulación local sostenida. Si en la comunidad se está transmitiendo el virus y los niños pudieran ser transmisores de la enfermedad, sería lógico el cierre. Lo que las instituciones tienen que trabajar con la comunidad es que los niños tienen que quedarse en casa; el cierre no significa que se van a poder reunir o van a poder pasear. Mientras no se cierren las escuelas, sería importante que el Ministerio de Educación arbitre los medios para pensar cómo continuar con la escolarización. Ahora, en el mientras tanto, que las escuelas no estén cerradas es muy importante para trabajar en estrategias preventivas. Seguramente el cierre de las escuelas va a ser una medida importante, pero hay que aplicarla en el momento preciso para que permita dar una respuesta sanitaria esperada y para que no se prolongue innecesariamente en el tiempo.



- ¿Es conveniente vacunarse contra la gripe si no se pertenece a los grupos de riesgo?



- La vacuna contra la gripe no previene el coronavirus pero afecta a grupos parecidos: personas mayores de 65 años y/o con factores de riesgo. Que reciban la vacuna puede hacer que concurran menos a un centro sanitario, que estén mejor de salud, que no se tengan que internar y puedan no sumar el coronavirus. Para el sistema de salud, que no se enfermen estas personas nos va a permitir que tengamos más camas a disposición y trabajemos más cómodos. La vacuna antigripal es una dosis anual y también la de neumococo que previene la neumonía, la complicación más frecuente.



- ¿Encuentra similitudes entre este momento y la epidemia de Gripe A?



- Si, muchas: virus nuevos; la población mundial sin anticuerpos, es decir, todos susceptibles a enfermarse; transmisión respiratoria y por contacto en determinados grupos; afectación de aparato respiratorio con impacto en pulmón; muchos casos leves; gravedad en determinados grupos; requerimiento de cuidados intensivos. Además, ambos comparten medidas de prevención, síntomas y la técnica de diagnóstico es similar.



Cinco claves



1- Lavarse las manos solamente con agua es significativamente menos efectivo que lavarse las manos con jabón. El lavado de manos apropiado requiere jabón y una pequeña cantidad de agua. Usar jabón facilita la frotación, lo que permite disolver la grasa y eliminar la suciedad que contienen la mayoría de los gérmenes, además, deja un agradable olor en las manos. Si se usan adecuadamente, todos los jabones son igualmente efectivos para remover los gérmenes que causan enfermedades.



2- El lavado de manos con jabón puede evitar enfermedades que matan a millones de niñas y niños cada año. Es una de las maneras más efectivas de prevenir enfermedades diarreicas y la neumonía, que juntas son responsables de la mayoría de muertes infantiles. También puede prevenir infecciones cutáneas, infecciones a los ojos, parásitos intestinales, SRAS, gripe aviar e influenza H1/N1, y trae beneficios a la salud de las personas que viven con VIH/sida. La investigación demuestra que el lavado de manos es efectivo en prevenir la transmisión de enfermedades incluso en asentamientos

pobres altamente poblados y contaminados.



3- Las manos se deben lavar con jabón después de usar el baño, después de limpiar las heces de un niño (o después de cualquier otro contacto con excretas humanas, incluidas las de bebés y niños), y antes de manipular alimentos. Son las principales portadoras de gérmenes que causan enfermedades. Es importante asegurar que las personas tengan facilidades para lavarse las manos en esos momentos críticos. Existen soluciones simples, de bajo costo que están dentro de las posibilidades financieras y tecnológicas de todas las comunidades, aún de las más pobres.



4- El lavado de manos con jabón es la intervención de salud de más costo-efectiva, en comparación

con el financiamiento que requieren otras. Una inversión de 3,35 dólares en el lavado de manos trae los mismos beneficios a la salud que una inversión de 11 dólares en construcción de letrinas, o una inversión de 200 dólares en abastecimiento de agua para las viviendas, o una inversión de miles de dólares en inmunización. La inversión en la promoción del lavado de manos con jabón también puede maximizar los beneficios a la salud de las inversiones en infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento y reducir los riesgos a la salud cuando las familias no tienen acceso a servicios de saneamiento básico ni de abastecimiento de agua.



5- Cuando se trata de compartir buenas prácticas de higiene, los niños y niñas pueden actuar como agentes de cambio y transmitir las “lecciones de lavado de manos”; que aprenden en la escuela a sus hogares y comunidades. La activa participación de los niños y niñas -situados idealmente en la intersección formada por el hogar, la escuela, y la comunidad- junto con intervenciones culturalmente sensibles basadas en la comunidad, buscan asegurar el cambio sostenido de conducta.

Barbijo, ¿si o no?



“Entre las medidas de control de la difusión de infecciones respiratorias, y de este nuevo 2019-nCoV, no se encuentra el uso de mascarillas faciales (estándar o quirúrgicas), cuyo uso en entornos comunitarios no está indicado”, explicó la ex ministra de Salud Andrea Uboldi. Las consecuencias demostradas de un uso indebido ce estos elementos son que promueven el miedo, la discriminación de personas o colectivos sociales, es una medida por sí sola insuficiente para proteger de la transmisión de infecciones respiratorias, tienen un alto costo y producen una falsa sensación de seguridad.



“Solo se necesita mascarilla/barbijo si se pertenece al equipo de salud, si se presentan síntomas antes de concurrir a solicitar atención médica y/o mientras la espera, si se cuida a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV, y para inmunocomprometidos”, aclaró.



Amplia convocatoria



El gobierno provincial convocó para el próximo lunes a un equipo de alrededor de 50 expertos provenientes de universidades, facultades de Medicina, sociedades científicas y de otras actividades sanitarias provenientes del sector público y privado para trabajar, en forma conjunta, en el marco de la pandemia por coronavirus.



Además de la ex ministra de Salud Andrea Uboldi, fueron invitados otros ex titulares del área: Miguel Capiello y Miguel González, y el ex director del Programa Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Julio César Befani Bernal.



El ex mandatario y actual diputado provincial Miguel Lifschitz celebró por Twitter la convocatoria “a ex ministros para sumar experiencia y propuestas ante esta verdadera emergencia producida por el coronavirus”.