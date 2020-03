"El abastecimiento está garantizado, pero la gente debe ser consciente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo afirmó Elizabeth Raffin, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe. Este domingo los santafesinos vaciaron góndolas de varios supermercados por temor a que se frene el país. Piden ir a los comercios de a una persona, sin niños y que los mayores de 65 años o de grupo de riesgo eviten concurrir.

Este domingo al mediodía cuando se dio a conocer que el presidente Alberto Fernández iba a dar precisiones por la tarde y que podía llegar a frenarse el país —algo que al final no sucedió—, los santafesinos ganaron las calles con sus autos, coparon los supermercados de la ciudad desesperados por un posible desabastecimiento, generaron caos de tránsito y aglomeraciones en los comercios. Al final del día varias góndolas, sobre todo aquellas con productos de limpieza e higiene personal, estaban vacías.

“El abastecimiento está garantizado, pero la gente debe ser conciente”, resaltó Elizabeth Raffin, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe (Camsafe), en diálogo con El Litoral, y agregó: “Puede haber algún que otro faltante, pero nosotros trabajamos con todos productos regionales, por ende tratamos de concientizar que vengan al supermercado lo justo y necesario”.

Desde Camsafe solicitan a los clientes que: ingrese una persona por familia; no se concurra en compañía de niños; evitar asistir si es mayor de 65 años o de grupo de riesgo; guardar un metro de distancia con los demás; y toser o estornudar en el pliegue del codo. “Necesitamos ser concientes que no podemos crear tumultos de gentes”, comentó Raffin y sugirió no hacer compras innecesarias y generar la menor ansiedad posible.

Respecto a lo que sucederá con los trabajadores de supermercados —cajeros, reponedores y demás—, para maximizar la higiene y reducir las posibilidades de contagio del virus Covid-19, comenzaron a utilizar guantes, cada uno de los cajeros cuenta con alcohol en gel y se extreman las medidas de limpieza en los comercios. Hasta el momento la carga horaria de los empleados continúa de forma normal y no prevén incrementar personal, salvo disposiciones del gobierno nacional.

Domingo de extrema ansiedad

Ante una jornada dominical en la que la ansiedad de la gente fue en ascenso, lo que generó lo que ya relatamos y puede observarse en la foto de un supermercado del centro de la ciudad, la referente de Camsafe indicó: “Se vio la ansiedad por parte de la gente y la angustia por no saber qué es lo que va a pasar. Ayer a la tarde se desbordó todo, más de lo que había sido el sábado o el domingo a la mañana”.

“Creo que como país se está actuando bien porque se están tomando medidas preventivas”, valoró la comerciante y al ser consultada sobre qué sucederá con la producción y la actividad de proveedores, dijo: “En el rubro alimentario cortar la cadena de producción en lo que es carnes y lácteos, perjudicaría las industrias y la vuelta sería muy complicada”.