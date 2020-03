https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Contagió a seis personas

Chaco: imputada por no cumplir la cuarentena e importar el coronavirus

La mujer que contrajo la enfermedad en España junto a su hija no se auto-aisló y circuló cinco días por distintos espacios como fiestas y ámbitos educativos. Fue imputada de un delito con penas de tres a 15 años de cárcel.

Crédito: Captura de pantalla

Seis de los once pacientes en la provincia responden a la misma línea de contagio: dos mujeres que volvieron de un viaje por Europa y, al llegar, no entraron en cuarentena. Tenés que leer Segundo fallecido por coronavirus en Argentina Una pediatra jubilada que contrajo coronavirus en Europa fue imputada por no cumplir con la cuarentena al regresar al país y contagiar a varias personas. Sería la responsable de iniciar una cadena con seis afectados por el virus en Chaco, donde ya se reportan 11 casos positivos de la enfermedad. El fiscal federal Patricio Sabadini le imputó el delito de propagar una enfermedad con dolo eventual, con penas de tres a 15 años de cárcel, según consignó el periodista Mauro Szeta. Es que la médica retirada, a pesar de su conocimiento en salud, no respetó el autoaislamiento porque no presentaba síntomas y circuló cinco días por distintos espacios sociales, como fiestas e incluso una facultad. Madre e hija viajaron a España, una es pediatra de 74 años y la otra es una becaria de Humanidades del Conicet de 34 años. Esta última contagio a su novio de 38 años y al hijastro de cuatro años. A su vez, su madre se junto con amigas y tomaron mate, por ende se terminó contagiando la mujer de 64 años (el sexto caso de la provincia) que en este momento está con asistencia respiratoria mecánica. Ni la madre ni la hija guardaron aislamiento y al regreso de su viaje del exterior hicieron su vida normal. El lunes, Capitanich realizó una conferencia donde brindó el panorama de situación de la provincia de Chaco ante el coronavirs, informando que hasta el momento son 11 los casos registrados. INFORMACION IMPORTANTE LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 #Coronavirus Preguntas Frecuentes - Síntomas - Prevención - Estadísticas en tiempo real