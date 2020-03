https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 17.03.2020 - Última actualización - 22:01

18:58

Se mantienen las cifras provinciales

No se registraron este martes nuevos casos positivos en la provincia de Santa Fe

No hay santafesinos en el reporte diario del Instituto Malbrán.

