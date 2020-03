¿Qué hacen los jugadores de Colón y Unión ahora?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tanto Jonathan Bottinelli —referente de Unión— como el “Pulga” Rodríguez —representante sabalero— recibirán vía Skype en teleconferencia las instrucciones de Agremiados. “Nadie sabe nada”, confiesan.

La reunión de Unión fue a la mañana, en Casasol, encabezada por el secretario técnico de la institución Martín Zuccarelli y concurrieron: el comando médico del Dr. Calvo, el cuerpo técnico interino de “Tato” Mosset y el principal referente de los jugadores que es el experimentado Jonathan Bottinelli. La reunión de Colón fue a la tardecita y ante la ausencia de un mánager —fue desplazado Francisco Ferraro—, aparecieron en escena José Vignatti, Horacio Darrás, José Alonso con todo el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez, los dos referentes del plantel (“Pulga” Rodríguez y “Cachorro” Burián) y los dos jefes médicos (Eduardo Vega y Norberto Gaitán). El panorama, por lo que pudo averiguar El Litoral, es similar en los dos clubes: el paro es total. La desinformación, también.

“Los jugadores tienen la mejor predisposición del mundo, entienden todo pero están en la mayor de las incertidumbres, porque Agremiados no envía señales claras a los clubes del interior”, confiesan tanto en López y Planes como en el Sur de la ciudad. Un dato no menor: ayer el “Pulga” Rodríguez discutió en tono elevado con Sergio Marchi, Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA): “Ya lo sufrí en Tucumán como capitán de Atlético y ahora en Colón, parece que los del interior no existimos”, se quejó el de Simoca.

En principio, los dos referentes locales —Bottinelli tatengue y “Pulga” sabalero— ya fueron notificados de lo que ocurrirá hoy: vía Skype los clubes del interior recibirán el instructivo de qué hacer y qué no hacer. “Nadie sabe nada”, afirman en los dos clubes de la ciudad.

Unión: ¿se van algunos?

Luego de la reunión en Casasol, con Zuccarelli, Mosset, Bottinelli y los médicos, El Litoral accedió a los tips de la misma:

— Los jugadores tatengues tienen indicaciones del preparador físico acerca de cómo entrenar.

— Los jugadores cuentan con un asesoramiento del nutricionista en cuanto a la alimentación para estos días.

— Además, el plantel recibió instrucciones del cuerpo médico respecto a medidas de seguridad y cómo manejarse ante cualquier necesidad. Hay un teléfono de atención “abierto” las 24 horas.

Según trascendió, algunos integrantes del plantel que formó Leo Madelón y ahora dirige el “Tato” Mosset, plantearon la posibilidad de dejar la ciudad por estos días de parate.

“Por ahora no se fue ninguno, pero puede darse. Ellos deben estar donde se sientan más cómodos, no tiene sentido que estén acá. Algunos, por ejemplo, viven en departamentos muy chicos y están alejados de sus afectos. Hay que tener en claro algo: hasta el 31 de marzo no regresa nadie”, expresa el secretario técnico Martín Zuccarelli ante la consulta de El Litoral.

Ahora bien, como se sabe, los gimnasios de la ciudad están cerrados y la mayoría de los futbolistas no tienen en sus domicilios pesas, cintas para correr o bicicletas fijas para “moverse”. ¿Cómo harán?: “No es fácil el tema, ayer dos jugadores de River aparecieron entrenando en una plaza. Hubo jugadores de Unión que se llevaron elementos del club para entrenar de manera individual”.

Un tema aparte es el de los extranjeros en Unión: tres uruguayos (Méndez, Assis y Cabrera) y el colombiano Caicedo. Al cierre de esta edición, estaban todos en la ciudad.

Colón: “Salir a correr”

Luego de la cumbre dirigentes, Domínguez, referentes y las cabezas visibles del equipo médico, los jugadores de Colón comenzarán mañana jueves a activar el protocolo especial, siempre y cuando avale Agremiados:

— “Se les dijo que se queden el mayor tiempo posible en sus hogares, en soledad el que está sin compañía o con su familiares los que están casados”.

— “Tienen para implementar desde mañana un plan de resistencia, fuerza y parte aeróbica, todo detallado por los profes”.

— “En cuanto a lo social les pedimos que no se junten con nadie, ni siquiera a comer entre dos jugadores. Que respeten el aislamiento”.

— “Ellos deben elegir, llegado el momento, un lugar abierto para poder salir a correr donde no haya gente. Es decir, elegir el lugar y el horario”.

En cuanto al comando técnico de Colón, que integra el “Barba” Eduardo Domínguez, dos asistentes, dos preparadores físicos, un editor de videos y drone más el entrenador de arqueros, no se movieron de Santa Fe. “Están todos acá, en el Hotel de Campo, esperando también las instrucciones del gremio de los futbolistas, acerca de qué se puede hacer y qué no”, confiaron a El Litoral.

Los foráneos de Colón —Burián, Rafa García, Da Luz, Morelo, Estigarribia, Celis— tampoco se irán de Santa Fe mientras dure esta cuarentena futbolística en medio de la pandemia.