Hay 33 casos sospechosos de coronavirus en Santa Fe

Jueves 19.03.2020

De esta manera se descartaron nueve casos desde la tarde del miércoles a la mañana de este jueves. Se mantienen 7 sospechosos en la capital de la provincia. Solo uno confirmado COVID-19 en Rosario

Este jueves por la mañana, el gobierno provincial actualizó los datos en relación a coronavirus en Santa Fe. “La buena noticia”, como se dijo en la conferencia de prensa es que se descartaron nueve casos y quedan 33 en estudio como sospechosos.

En detalle, los casos se distribuyen de la siguiente manera:

7. Ciudad de Santa Fe

14. Rosario

1. Venado tuerto

1. Recreo

1. Villa Gobernador Gálvez

4. Rafaela

1. Tacural

1. Josefina

1. Firmat

1. Sastre

1. Villa Mugueta

Cabe señalar que hasta el momento, jueves 19 de marzo a las 8.30, solo se confirmó un caso positivo de COVID-19 en la provincia de Santa Fe, que es el paciente de la ciudad de Rosario.

¿Se piensa utilizar el ex hospital Iturraspe ante la emergencia? -consultó El Litoral. “Se evaluó la posibilidad” de utilizar el ex Hospital Iturraspe “pero no se va a tomar esa decisión en este momento”, respondió la secretaria de Salud, Sonia Martorano.

Shoppings cerrados y colectivos de corta distancia

Entre las medidas que tomó el gobierno provincial, se dispuso que los shoppings se cerrarán durante el fin de semana largo, de la misma manera que se dispuso para cines, teatros y eventos culturales; especialmente en Rosario y Santa Fe.

Al mismo tiempo, para evitar el traslado y desplazamiento en el transporte interurbano provincial, se ha adoptado una medida similar y el fin de semana largo solamente estarán en circulación las empresas que hagan un traslado inferior a los 60 kilómetros; el resto no funcionará.