https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.03.2020 - Última actualización - 15:26

14:09

El jefe de Policía de la Provincia destacó el desempeño de los uniformados frente a la pandemia.

Contundente Víctor Sarnaglia: "En esta crisis lo que hacen los policías es para aplaudir" El jefe de Policía de la Provincia destacó el desempeño de los uniformados frente a la pandemia. El jefe de Policía de la Provincia destacó el desempeño de los uniformados frente a la pandemia.

“En este momento el personal policial está poniendo todo de sí. No tenemos casos de gente que abandone su puesto de trabajo. Tampoco hay partes de enfermo ‘truchos’. Claro que miedo tenemos todos, pero ellos están más expuestos, porque están en la ‘primera línea’, en los peores lugares”, sentenció el jefe de Policía de la Provincia, Víctor Sarnaglia, respecto al rol que juegan los hombres de la fuerza que conduce frente a la pandemia del coronavirus.



Para ejemplificar sus dichos Sarnaglia narró lo sucedido con tres agentes de la ciudad de San Lorenzo que chequearon a un mochilero italiano, el que presentaba síntomas, y que podría haberlos contagiado. “Esos agentes son parte de los 600 policías que actualmente están en cuarentena”, reveló en diálogo con El Litoral.



“Para nosotros todo este tema está siendo bastante duro. Tuvimos muchas intervenciones por gente que no quería acatar la cuarentena. Solo en Rosario hubo 101 intervenciones, y en ciudad de Santa Fe 21 actuaciones. En total se registraron 488 intervenciones, sumados todos los departamentos”, agregó.



En cuanto a la estrategia diseñada para enfrentar esta situación el jefe policial dijo que “lo que hicimos fue dar directivas claras. También pedimos que nos den elementos de protección adecuados (máscaras, guantes y demás). Gran parte del personal lo tiene, pero aún nos falta”.



Poner el cuerpo



“Los policías no se hacen los tontos, no le sacan el cuerpo a la situación, sino todo lo contrario. Lo que están haciendo nuestros hombres en el cerco de Ceres, en Chaco, en Frontera, es impresionante. Muchos de ellos están perdidos en caminos comunales. Hay casos en los que hay que recorrer 140 kilómetros por ruta de tierra para poder llevarles agua, alimento y combustible. Me gustaría visitar a esos policías para felicitarlos, pero no me dan los tiempos”, se lamentó.



Más adelante Sarnaglia se refirió a la desidia de ciertas personas en esta crisis de salud. “Lo de Ceres estalló porque cerraron los boliches. Entonces la gente decidió irse hasta Selva y allí entró en relación con gente contaminada. El viernes tuve que mandar policías a Esperanza porque al enterarse que en Santa Fe iban a estar cerrados, ellos iban a abrir. ‘Cierren o los metemos presos’. No hay que joder con estos temas”, se les dijo.



Por último el funcionario envió un mensaje hacia la población en general: “Le pido a la gente que coopera con el policía. Que no se pongan violentos cuando ellos los interrogan. Hay que entender que es una misión de prevención, para cuidarnos a todos. Yo acepto que hay un derecho a deambular, pero ahora estamos en una situación extraordinaria, frente a una pandemia y hay que hacerle frente”, culminó.