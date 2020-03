Reconquista: vecinos y dirigentes denuncian el incremento exponencial de casos de dengue

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Comité de Crisis Sanitaria informó oficialmente 105 casos. Pero integrantes de la comunidad dicen que serían muchos más. Concejales cuestionan la falta de acciones para controlar la epidemia.

Gustavo Capeletti | region@ellitoral.com

“Por favor, que la Municipalidad venga y haga algo, nuestro barrio es una fábrica de dengue”, clamó en la mañana de este jueves una vecina en un medio radial. “Es lamentable, en Reconquista no cortan los pastos, no riegan, se ha vuelto sucia la ciudad”, estampó en Facebook otro frentista. Uno más: “Es una vergüenza el estado de abandono del barrio Obligado, las cunetas llenas de agua, los pastos tapan a una criatura, no fumigan”.

Son apenas una muestra de una lista que es interminable. Pero evidencian, claramente, la desesperante realidad que se vive en los barrios de Reconquista, la ciudad más importante del norte santafesino.

Malezas por doquier, basura acumulada de semanas y cunetas con aguas estancadas son un denominador común en la geografía ciudadana. La gente se queja en radios y redes sociales, quizás porque ya dejó de creer en que llamar al número de atención de Servicios Públicos pueda servir para algo.

Pero no solo el vecino de a pie es el que exterioza su desazón por la falta de solución de continuidad de esta problemática que asusta. La dirigencia local también se expresa con duras críticas al gobierno municipal y provincial por la supuesta inacción para controlar al aedes aegypti, el mosquito vector de la enfermedad.

El ex titular del Nodo de Salud. Raúl Medina, encendió todas las alarmas cuando declaró que, respecto de los casos confirmados informados por el municipio, que “a esa cifra habría que multiplicarla al menos por diez”.

El ex coordinador de la salud pública regional apuntó que los datos oficiales están “dibujados” y que “no se están realizando los controles del dengue, ni los análisis porque ni siquiera tienen reactivos acá en Reconquista”.

Medina recordó que en años anteriores el dengue estuvo centrado en el centro de Reconquista, pero “ahora está más focalizado en los barrios; aunque cuando se hacen las fumigaciones no se acompañan con el descacharrado”. Luego señaló con preocupación que en el barrio Guadalupe “hay media manzana con síntomas febriles típicos de dengue.

Por último, en un reportaje realzado en el programa La Grieta TV, pidió a la población estar alertas y que los enfermos “se cuiden luego de los siete días de fiebre porque es allí donde suelen aparecer las complicaciones”, recomendó a aquellos que tengan síntomas de dengue que “se mantengan en reposo tres días más después de la fiebre”, y solicitó a las autoridades de Salud que “no se concentren solo en el tema del coronavirus y le dediquen más tiempo al dengue”.

En primera persona

Por su parte, el concejal reconquistense Hugo Firmán, contó el duro momento que vive su familia por el padecimiento de su esposa enferma de dengue. El edil, que junto a sus pares de bancada viene presentando pedidos de informes por la falta de control de malezas en el éjido urbano, expuso: “Tengo que decir que me preocupa sobremanera y me tiene sin dormir el dengue. Mi esposa está con dengue, pero nadie me llamó para decir que iban a hacer un bloqueo, un descacharrado o lo que sea”.

Relató que “hablamos con los médicos que la atendieron, unos capos, y me contaban lo que es la atención diaria y la cantidad de casos por día de dengue que atienden. Vivimos en pleno Barrio San Martín, y hay dos vecinos con dengue casi seguro”.

“Con un amigo quisimos salir a fumigar para evitar que siga propagando. Pagábamos nosotros todo. La cantidad de trabas que nos pusieron, de buena fe, pero trabas al fin, hizo que nos replanteáramos hacerlo”, refirió.

Enseguida, inquirió: “El municipio, ¿está poniendo lo que se necesita para evitar este problema? Creo que no, a las pruebas me remito, por nuestro caso”. “Que el coronavirus, que es importante porque mata, no nos tape el tremendo problema de una epidemia como el dengue, que también mata”, advirtió Firmán.

Operativos

La Municipalidad de Reconquista informó que continúan los operativos de fumigaciones y bloqueos de los casos de dengue confirmados. A esto se suman tareas de limpieza y descacharrado, en el marco del protocolo y las actividades implementadas para prevenir el dengue. “Sin mosquito no hay dengue”, expresaron desde el municipio”, y por ello, la mejor forma de prevención es eliminar todos los criaderos de mosquitos.

Cifras

Luego de las críticas y de que la delegada regional de Salud. Dra. Leira Mansur dijera días atrás qque no había cifras oficiales, el Comité de Crisis Sanitaria de Reconquista informó este vierens los datos de dengue, en base a auditoría y relevamientos de fichas epidemiológicas y nexos epidemiológicos.

Al 19 de marzo, hay 105 casos, entre confirmados y nexos epidemiológicos. Los casos detectados están estudiados y contenidos por los equipos de Salud, precisó.

Luego, indicó que, frente a un diagnóstico positivo, la Región de Salud Provincial notifica a la Subsecretaria de Salud Municipal, la cual procede a realizar un bloqueo. Este consiste en tomar la vivienda del afectado como referencia y 8 manzanas a su alrededor (9 manzanas en total), este criterio se funda en la distancia que puede volar un mosquito adulto infectado. Y el equipo de Servicios Públicos fumiga la zona para erradicar mosquitos adultos.

El Comité enumeró también la cantidad de casos en la región: Avellaneda 6, Villa Ocampo 2, Las Toscas 1, Romang 2 confirmados y 2 síndromes febriles, Malabrigo 1 y Lanteri 1.

Y explicó que todos los síndromes febriles están siendo tratados como nexo epidemiológico, lo que consiste en confirmar los casos probables de dengue a partir de casos confirmados por laboratorio utilizando la asociación de persona, tiempo y espacio. Esos nexos se confirman con hemograma y hepatograma en de Laboratorio Hospital Central Reconquista.