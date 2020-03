"La inmunidad no se activa con un botón mágico, pero cada uno puede construirla"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Nuestro sistema inmune depende en gran parte de una alimentación adecuada, no fumar y hacer actividad física, además del control del stress y el correcto descanso”, dice una especialista. Y deja en claro que si bien hay nutrientes que se asocian a un sistema inmunológico fortalecido, no está probado a la fecha propiedades de un nutriente específico frente el coronavirus en particular”.

El sistema inmune de cada persona es la barrera biológica y fisico-química contra las agentes patógenos y las enfermedades; reconoce lo dañino y reacciona frente a ello, con síntomas.

En tiempos de coronavirus ocupan un protagonismo preponderante, pero muchos se “avivan” de esto y ofrecen “soluciones mágicas” para fortalecer esa barrera natural contra —principalmente— el Covid-19.



Se han conocido a nivel nacional casos de empresas dedicadas al rubro de estos suplementos vitamínicos o dietarios que ofrecen algunos de sus productos como “antivirales” y “bloqueadores” del nuevo virus que tiene en vilo al mundo. Es falso: hasta el momento, no hay prueba científica de que un suplemento sea la cura.



¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento para coronavirus? “Todavía no. Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar el Covid-2019 (...). Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba”, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Hasta hoy no hay prueba científica de que a un nutriente se le pueda adjudicar una propiedad curativa en particular al coronavirus, pero sí sabemos que podemos construir un sistema inmunológico fuerte cuidando lo que comemos, haciendo ejercicio, evitando el stress y no fumando”, le dice a El Litoral Virginia Yódice, nutricionista (Mat. N° 619) y miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Graduados en Nutrición de la provincia (1° Circunscripción).



Es cierto que la suplementación presenta evidencia para prevenir muchas enfermedades pero hay que distinguir “ayudar al sistema inmunológico en general” a tener propiedades “curativas” para el CoVid-19 en particular. Sobre eso y hasta ahora, si bien hay estudios en particular sobre mega dosis de Vitamina C, estamos en períodos de aprendizaje y pruebas.

Además, cita la nutricionista, la Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) dijeron en un documento de consenso basado en revisión científica, que actualmente “no existe un tratamiento nutricional específico frente al Covid-19”. Los expertos fijaron siete pautas de alimentación “dirigidas a paliar los síntomas generados por la fiebre y los problemas respiratorios, asegurando una adecuada hidratación” (ver Relacionada).



La especialista recomendó que si una persona desea saber si le conviene suplementarse con vitaminas, consulte a un profesional y “no pague 3 mil pesos o más por un suplemento vitamínico para el Covid-19, porque en realidad no hay pruebas de que lo prevengan ni que un nutriente en particular sea la cura del coronavirus como lo están vendiendo por internet” insiste.



“No son milagrosos”



En el medio de la pandemia, hay muchas publicaciones en redes sociales donde hay influencers que “recomiendan” tomar dosis diversas de Vitamina C; incluso hay médicos que están sorteando 100 gramos de vitamina C sin ningún tipo de adecuación personal. “No sé hasta qué punto no es irresponsable manejar esto con semejante ligereza y generando esas esperanzas; hay algunos estudios sobre esa vitamina con resultados prometedores. Pero por más buena que pueda ser una suplementación, siempre debe ser individual”



“No es que a la gente le hará mal suplementarse —aclara Yódice—”. La vitamina C, de hecho, da una protección a las defensas: “Pero no son milagrosos, mientras que lo que sí sabemos es que la inmunidad depende en un 70% de nuestra flora intestinal, por lo que es importante quizás poner menos foco en suplementarse y más en minimizar el consumo de productos ultraprocesados (ricos en azúcar, grasa y sal) que atentan contra esa barrera” Hay que saber también que las vitaminas son compuestos activos, y suplementarse puede ser un recurso; pero toda persona debe asesorarse con un nutricionista, médico (incluso un farmacéutico) antes, y nunca tomarlos de una forma compulsiva”.



Lo importante es saber cómo funciona el sistema inmune: “La inmunidad se construye, y eso es lo que la gente debe tener en claro: Es el fruto de una alimentación adecuada, no fumar, hacer ejercicios, controlar el estrés, dormir bien. Y entender que un suplemento nutricional en sí mismo no es una solución mágica”, subraya. La nutricionista no cuestionó la validez de la vitamina C, sino que es importante recalcar en el sentido de la responsabilidad para que la gente no se automedique, puesto que las vitaminas también son compuestos activos.



Y si alguien opta por ingerir algún suplemento vitamínico, es necesario previamente hacer un asesoramiento y una consulta. “Hay suplementos que, por ejemplo, tienen estimulantes (guaraná, ginseng), y si los consume una persona hipertensa le puede hacer mal (ese suplemento). No todos los suplementos vitamínicos los puede tomar cualquier persona. La base de una inmunidad tiene relación con muchos factores, y los suplementos sirven para una inmunidad en general, pero no en particular para el Covid-19” concluye.



Qué se recomienda comer en tiempos de pandemia



*Mantener una buena hidratación. La recomendación de ingesta de líquidos es primordial y se debe garantizar el consumo de agua a demanda;



*Tomar al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día. Garantizar un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas es un objetivo a cumplir para toda la población, y por supuesto también para personas con Covid-19 con sintomatología leve en el domicilio;



*Elegir el consumo de productos integrales y legumbres. Se recomienda elegir cereales integrales procedentes de grano entero (pan integral, pasta integral, arroz integral), y legumbres guisadas o estofadas, tratando de cocinar estos alimentos con verduras;



*Elegir productos lácteos (leche y leches fermentadas/yogur) preferentemente bajos en grasa.



*Consumo moderado de otros alimentos de origen animal. El consumo de carnes (3-4 veces a la semana, pero máximo 1 vez a la semana carne roja, como ternera, cordero o cerdo), pescados (2-3 veces a la semana), huevos (3-4 veces a la semana) y quesos, debe realizarse en el marco de una alimentación saludable;



*Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva;



*Evitar los alimentos precocidos y la comida rápida. El consumo de, por ejemplo, pizzas, lasañas, canelones) y la comida rápida (pizzas, hamburguesas, etc.) no están recomendados en general en una alimentación saludable.



Fuente: Academia Española de Nutrición y Dietética y el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN).