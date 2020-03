https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 21.03.2020 - Última actualización - 20:31

20:10

Pablo Scapellato, profesor de la Universidad Fundación Favaloro y jefe de infectología del hospital Santojanni, y Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica Argentina, insisten en que el lavado de manos y la distancia entre las personas son las mejores maneras de evitar la propagación del coronavirus.

Fake News Infectólogos desmienten algunas recomendaciones que circulan en redes Pablo Scapellato, profesor de la Universidad Fundación Favaloro y jefe de infectología del hospital Santojanni, y Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica Argentina, insisten en que el lavado de manos y la distancia entre las personas son las mejores maneras de evitar la propagación del coronavirus. Pablo Scapellato, profesor de la Universidad Fundación Favaloro y jefe de infectología del hospital Santojanni, y Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica Argentina, insisten en que el lavado de manos y la distancia entre las personas son las mejores maneras de evitar la propagación del coronavirus.

Infectólogos desestimaron algunas de las recomendaciones que circulan en grupos de Whatsapp y publicaciones de redes sociales a raíz de la pandemia de coronavirus, como la necesidad de lavar la ropa cada vez que se vuelve a casa o llevar mangas largas para estar en la calle, y enfatizaron al respecto que "hay que lavarse las manos".

"Lo primero que hay que hacer al entrar en casa es lavarse las manos", dijo a Télam Pablo Scapellato, profesor de la Universidad Fundación Favaloro y jefe de infectología del hospital Santojanni. Y, agregó que "no existe ninguna recomendación seria que indique" que es necesario lavar la ropa al volver a la vivienda desde la calle o las zapatillas que se utilizan para salir.

Télam consultó a Scapellato sobre estas y otras recomendaciones que se viralizaron en las redes en los últimos dos días y que, aparentemente, provienen de España, uno de los países más afectados por el Covid-19. En este sentido, el infectólogo indicó que no es necesario lavar las bolsas que se utilizan para hacer las compras y que "no es cierto" que se debe salir con mangas largas ni desinfectar los productos que se traen del supermercado, como los tetrabrick, botellas y otros envases. "Debemos mantener las medidas de distanciamiento social y lavarnos las manos", insistió.

Respecto al uso de barbijo, dijo que "no hay ninguna recomendación de que la gente lo use fuera del ámbito de la salud. Por el contrario, su uso puede llevar a que se efectúen prácticas perjudiciales, como llevarse las manos a la cara con frecuencia para acomodarlo, en tanto que la sensación de seguridad puede ayudar a que se relajen otras medidas eficaces".

En relación a la recomendación de salir sin pulseras, aros ni otros accesorios, respondió que "no hay ninguna recomendación de organismos serios en ese sentido. No obstante, la ausencia de pulseras, anillos y pintura de uñas mejora la eficacia de la higiene de manos".

Por otro lado, Scapellato afirmó que se recomienda mantener una distancia de "dos metros" entre las personas para evitar el contagio.

Y, con respecto a lo que sucede cuando una persona debe salir a trabajar porque realiza un servicio esencial, y luego a su regreso convive con otras, como pareja e hijos, el especialista señaló que "lo importante es continuar en casa con las prácticas de higiene que hemos enunciado: higiene de manos frecuente, higiene de superficies, ventilación de los ambientes, cubrirse boca y nariz con el pliegue del codo o con pañuelos descartables al estornudar".

Por último, sugirió no sacar a pasear al perro, aunque aclaró que "el motivo no es la mascota, sino que debemos quedarnos en nuestras casas para cumplir con el 'aislamiento social, preventivo y obligatorio' indicado a toda la población". "Las mascotas no pueden contagiar a las personas ni son portadoras sanas", señaló.

El médico Jorge Coronel, presidente de la Confederación Médica Argentina, dijo por su parte: "Lo que siempre recomendamos es la higiene con jabón de las manos, y se puede incluir la cara o zonas descubiertas si se sospecha que estuvieron en contacto con la persona infectada".

Y, sobre el uso de barbijos, afirmó que es "para el que se sospecha enfermo o está enfermo, para que evite toser y contagiar. También la persona que cuida el enfermo debe usarlo. El personal de salud sabe cuándo usarlos". "Si uno está sano no es necesario usar barbijos", aclaró.

Por otro lado, desaconsejó "salir con pañuelos para realizar contactos con superficies si no tenemos cuidados al desecharlos", y afirmó que el uso de alcohol en gel y lavado de manos "es más conveniente". Además, al llegar a casa, recomendó "depositar en un lugar elementos que puedan ser higienizados, como llaves, celulares y lentes". "El virus permanece en distintas superficies desde algunas horas hasta un día", dijo, y añadió que "si se realiza limpieza debe ser con sustancias con lavandina diluida, que inactiva el virus".

El profesional aclaró que estas y otras recomendaciones "las promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y muchas pueden cambiar según cómo se comporte el virus y sus mutaciones".

La OMS, por otro lado, emitió hoy un comunicado con el título "Hay mucha información falsa circulando, pero estos son los hechos", y allí aclaró, entre otras cosas, que los secadores de manos que funcionan expulsando aire caliente "no son efectivos para matar el virus" y que los escáners térmicos "detectan la fiebre pero no al virus". El texto también advirtió que las vacunas contra la neumonía "no protegen contra el coronavirus" y que los antibióticos "no funcionan contra los virus, sino contra las bacterias".

Con información de Télam