"Leo no es de tirar la toalla así de rápido"

Desde México afirma que “voy a cumplir mi sueño de volver a ponerme la camiseta de Unión...voy a volver a Santa Fe”. Pasó de Toluca a “Los Gallos Blancos” de Querétaro: fue el mejor semestre del club en la historia.

Enrique Luis Triverio cumple años el último día del año. Pero no sólo eso lo hace especial al “Kike-gol” que utilizó apenas 33 partidos para hacer el curso acelerado de ídolo con la camiseta de Unión de Santa Fe. No es para menos: los hinchas tatengues festejaron 17 goles y cuando la dirigencia lo transfirió estaba como artillero en el fútbol argentino.

La vida de Triverio es, sin dudas, de película. Por eso nada mejor que la presentación que le prepararon, a mediados del año pasado, “Los Gallos Blancos” de Querétaro cuando anunciaron su fichaje. Para este goleador cinematográfico, su primer contacto fue escondido detrás de la máscara de “La Casa de Papel”, la exitosa plataforma de Netflix que en pocos días —el 3 de abril— pondrá la cuarta temporada para sus seguidores, consagrándose como la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la mencionada productora.

El paso de “Kike” Triverio con la camiseta de Unión fue tan perfecto y efectivo como el golpe que soñó “El Profesor” para vaciar la Fábrica de Moneda y Timbre de Madrid. Es que este chico, humilde y callado, aunque ahora habla un poco más, “usó” 17 goles en 33 partidos para meterse en el corazón de todos los hinchas tatengues. Por eso los hinchas sueñan con su vuelta. Y lo que es mejor: Triverio sueña con volver y lo dejará en claro a lo largo de esta charla exclusiva con El Litoral desde la histórica ciudad mexicana de Querétaro, donde en el año 1996 la zona de monumentos históricos de esa capital fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.



—¿Cómo te recibieron “Los Gallos Blancos” allá?

—En cuanto al club me atendieron de la mejor manera y forma desde el primer día que llegamos. Me sentí cómodo y partícipe de entrada, en lo que hace a la institución y la gente que trabaja aquí: el DT, cuerpo médico, toda la estructura.

—¿Y en la cancha?

—Los resultados acompañaron de entrada, porque el primer semestre se hizo una muy buena campaña, entrando a Liguilla y esa fase regular fue la mejor campaña en la historia del club; la gente lo tomó muy bien, respondió mucho a la hora de ir a la cancha, con un fuerte respaldo. Fue una buena temporada.

—¿Cómo es la ciudad de Querétaro?

—La ciudad es muy linda, conservadora, histórica, muchos monumentos, cultura e historia por cada rincón. Hay mucho para recorrer, museos y templos. La gente es muy amable, el clima es muy lindo y se vive muy bien.

Hasta ahora, el ex Toluca, firmó 13 planillas con la camiseta de Querétaro, pero su promedio en proporción partidos como titular/ goles marcados sigue siendo tan impresionante como acá en Unión: jugó cuatro partidos desde el vamos y marcó dos goles.



—¿Cómo la llevan en México con la pandemia?

—En cuanto a la situación estamos siguiendo todas las medidas que nos dio el club, tratando de hacer la cuarentena de forma responsable, como corresponde. Hay una rutina para la casa. Hay que estar lo más aislado posible desde que se suspendieron los entrenamientos, el lunes de la semana pasada. Seguimos las medidas, trabajos personales, cada uno en su casa.

—Se cumple al pie de la letra...

—Sí, tal cual. Se dio la excepción de la visita de los médicos para chequear a cada rato que nadie tenga síntomas, ni los jugadores ni los familiares. En mi caso estoy con mi novia...ella es mexicana, pero estamos acá en el departamento. Parece raro, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados porque nosotros somos de salir mucho: a los entrenamientos, a comer, a pasear. Es raro, pero hay que entender que esto es necesario para que no se haga masivo como se está haciendo en algunos lugares del mundo. La mejor forma de hacerlo es con el ejemplo de cada uno.

—¿Cómo es tu cuarentena en el departamento?

—Hago los entrenamientos indicados, empecé a leer varios libros, hago video-llamadas a los familiares y esas cosas que antes uno no las hacía por cuestiones obvias.

Su amor por Unión

“Con varios de los chicos de Unión sigo teniendo esa relación a distancia. No fluye tanto como antes, pero siempre hay mensajes o llamadas cortas para ver cómo estamos, como seguimos, cómo nos va”, le explica Enrique Triverio a El Litoral.

—¿Seguís los partidos del Tate desde allá?

—En cuanto a Unión en sí, cuando se pueden ver los partidos y me da el tiempo con lo mío...siempre los veo. Sino lo sigo a los resultados. Con el que estoy más al tanto es con ‘Nacho‘ (N. de R.: Ignacio Malcorra, ex compañero de equipo que está en México y juega en Pumas de la UNAM), porque está viviendo acá y nos hablamos siguiendo al club. Otro con el que estoy conectado es con el “Pata” Avendaño, que no está más jugando pero se mantiene esa costumbre de hablar del club, de los resultados de Unión.

—¿Cómo reaccionaste con la reciente salida de Madelón?...¿te sorprendió?

—La verdad que sí, me sorprendió que haya renunciado, porque los que lo conocemos bien a Madelón sabemos que Leo no es de tirar la toalla así de rápido. Sin dudas, habrá tenido sus motivos y la decisión que tomó habrá que respetarla porque sabemos que Leo quiere mucho al club y lo ha demostrado más de una vez. Era una costumbre en el fútbol argentino saber que Leo estaba siempre dirigiendo a Unión de Santa Fe, con tanto tiempo. Es por eso que más nos sorprendió a todos aunque seguramente volverá a dirigir a Unión, porque él mismo lo dijo: se siente como en su casa, es el club más importante de su carrera. Ojalá, lo digo como hincha y no como jugador, algún día vuelva Madelón a Unión.

“Mi sueño es volver a Unión”

En cada mercado de pases que se abre en Argentina la gente pide a gritos la vuelta de “Kike” Triverio para volver a sacudir redes. Ahora, el ex Unión de Sunchales está feliz en Querétaro.

“La verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente de Unión, ya sea la gente que representa en sí al club en sus áreas (N.de R.: tiene un gran relación con el dirigente Marcelo Piazza y su familia) y a los hinchas. Siempre me están haciendo llegar mensajes, palabras de aliento, de cuándo voy a regresar. Me hacen saber de un gran cariño y es el mismo que yo le tengo a Unión. Al club lo aprecio muchísimo porque Unión me dio uno de los mejores momentos de mi vida como deportista, nunca me voy a olvidar.

—¿Se puede ilusionar el hincha con tu retorno?

—Mi sueño y mi objetivo es volver a Unión, pero la verdad que no te puedo decir cuándo, porque eso ya no depende sólo de mí. Hay muchos factores de por medio, como por ejemplo los clubes a los que ahora pertenezco, están los representantes en el medio y hay muchas situaciones que contemplar. No hay una sola decisión que tiene que darse. No miento y lo digo claro: quiero volver a jugar en el club, pero demostrarlo y hacerlo de la mejor forma.

—¿te llaman los dirigentes?

—Hablé con la mayoría de los dirigentes. También con Leo en su momento que me pidió para que vaya, si podía hacer un esfuerzo; pero como te decía antes: no depende de mí y hay varios factores. La realidad es que en algún momento voy a volver a jugar en Unión. Ojalá que pronto llegue ese momento.

“Kike” gol Triverio



Ahora, luego de sus ciclos en el Toluca de México, el Draft lo llevó a “Kike” a la ciudad de Querétaro, donde desde la mitad del 2019 juega para “Los Gallos Blancos”. Su nuevo club, desde la llegada de Enrique Triverio, cerró el mejor semestre profesional de su historia, clasificando a la Liguilla de las copas. Jugó cuatro partidos como titular y marcó dos goles. Acá en Unión es ídolo total de los tatengues.