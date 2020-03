Lechería: "los protocolos actuales no pueden sostenerse en el tiempo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según el análisis de Eduardo García Maritano, la emergencia sanitaria fue un “bombazo” para el sector y aseguró que es hora de pensar en medidas específicas para el momento en el que los casos llegan a los establecimientos rurales.



Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com

"Hay una enorme red que todos los días permite que la gente tenga su vaso de leche y hay que cuidarla al máximo”, apuntó Eduardo García Maritano, referente en lechería de CARSFE.

En este momento, trabajar en el campo significa una cierta ventaja ante la emergencia sanitaria por el contacto restringido que significa la actividad de por sí, más la atención a medidas extra de seguridad como barbijos y desinfección permanente. Sin embargo, según el referente, llegará el momento en que se presenten casos positivos de COVID-19 en los tambos y “significará que no solamente se cerrará ese tambo si no todo alrededor”.

“Los protocolos actuales no pueden sostenerse en el tiempo. Todos saben que aumentará el número de enfermos y la pregunta es cómo atendemos sanitariamente esto. Una respuesta es la cuarentena. Logramos que se aplane la curva. Pero va a seguir habiendo casos. En el caso de los establecimientos agropecuarios, por ejemplo, si al puestero del campo vecino le da coronavirus me cierran el campo a mi también. Es una medida demasiado drástica sabiendo que no se termina el virus”, explicó Maritano.

“Algunos dan recomendaciones del tipo ‘si hay un empleado del tambo afectado, tenes que cambiar a toda la gente’. Decirlo es fácil. No es que vas a un lugar donde hay gente esperando para hacer reemplazo de ordeñadores”, agregó.

Preparase para lo que viene

“Fue un bombazo al modus operandi que teníamos hasta ahora”, graficó García Maritano respecto a las efectos de la emergencia sanitaria. “Hay gente en la industria láctea que no sabe cómo va a hacer frente a la nómina de sueldos. He recibido comentarios de gente dedicada especialmente al catering, restaurants y hoteles que tienen todo un canal de comercialización que salta a los supermercados y a los almacenes de proximidad. Hoy todo ese canal está parado”.

Pese a lo complejo de la situación, el ruralista considera que en el sector se nota mucho criterio y tranquilidad, pero hay que seguir poniendo “mucha cabeza”.

“Tenemos que pensar cómo construimos lo que se viene, estar un paso adelante. Hay mucha gente en el Estado, en las provincias, para que se dediquen a esto, no solo a la coyuntura. Generar una usina de ideas para lo que se viene después porque vamos a estar todos sanos y sin un peso en el bolsillo”.