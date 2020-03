https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 27.03.2020 - Última actualización - 12:21

12:19

Unos diez profesionales se fueron a sus ciudades de origen para respetar el encierro. El profe Hugo Díaz monitorea diariamente cada uno de los movimientos y la rutina específica de los players.

Con el permiso oficial del club Unión: no todos quedaron acá para hacer la cuarentena Unos diez profesionales se fueron a sus ciudades de origen para respetar el encierro. El profe Hugo Díaz monitorea diariamente cada uno de los movimientos y la rutina específica de los players. Unos diez profesionales se fueron a sus ciudades de origen para respetar el encierro. El profe Hugo Díaz monitorea diariamente cada uno de los movimientos y la rutina específica de los players.

Unos diez jugadores del plantel profesional del Club Atlético Unión, que armó Leo Madelón y ahora dirige el “Tato” Marcelo Mosset, se fueron de la ciudad de Santa Fe y están realizando la cuarentena en sus domicilios originales, en diversos puntos de la Argentina. Eso sí: los cuatro extranjeros —tres uruguayos y un colombiano— se quedaron acá y no se movió ninguno.

“Botti se fue el mismo día, arrancó de Casasol en su coche, con lo que tenía puesto, quería estar con sus hijos”, contaron a El Litoral. Además de Jonathan Pablo Bottinelli, el listado de jugadores “viajeros” para la cuarentena lo componen Walter Bou, Federico Milo, Franco Calderón, Franco Troyanski, Jalil Elías, Marcos Peano, Emanuel Cecchini, Alan Sosa y Fernando Elizari.

“Bou está en Concordia, Calderón en Chaco, Pocho en Bahía Blanca, el Turco Jalil en Rosario y así cada uno del listado”, explican ante el relevamiento que propuso este diario en medio de la pandemia.

“Autorizamos a que cada cual vaya donde esté más cómodo. Nosotros pensamos que no tiene sentido que una persona soltera que vive en un departamento de 50 metros quede acá, teniendo a sus padres en otro lugar y con más espacio”, explicaba el secretario técnico Martín Zuccarelli ante la consulta por este tema específico de la cuarentena.

Los de afuera acá

De los cuatro extranjeros que tiene Unión en su plantilla no se movió ninguno de la ciudad. “El que está solo...solo...es el uruguayo Sebastián Assis, ex Cerro Largo, porque justo iba a venir su novia y no llegó”, comentan.

En el caso de Javier Cabrera, de muy buen rendimiento, está con su esposa e hijos, al igual que el otro charrúa que es Javier Méndez, El zaguero colombiano Zules Caicedo está con su novia.

“En algunos casos se dio todo de golpe lo de la cuarentena, luego de la suspensión y cada uno tomó la mejor decisión, pero la mayoría de los foráneos tienen sus familias acá. El único caso que quedó colgado, por llamarlo de alguna manera, es el de Assís, pero todo el mundo se comunica con él a diario para ver cómo la va llevando”, aseguran en Unión.

¿Qué hacen para mantenerse?

El Litoral consultó, en esta producción especial, al profe Hugo Díaz, excelente profesional que venía trabajando con el cuerpo técnico de Madelón y es empleado del club.

“Cada jugador tiene su propio plan de fuerza y resistencia. Se ajustó su plan alimenticio y se les indicó cuáles son los límites con los que deben volver a los entrenamientos colectivos cuando todo se normalice”, explica.

—¿No todos los jugadores deben tener el mismo espacio y los elementos?

—Se les manda todos los días reajustes en base a cómo se sienten y los materiales disponibles, todo eso de manera individual.

—¿Cómo se comunican profe?

—Por llamadas, mensajes, videos y videollamadas, se usan todos los elementos tecnológicos.

—¿Algo más que se agregue en esta cuarentena al plantel de Unión?

—Nosotros incorporamos trabajos no obligatorios de couching para mantenernos todos motivados y así renovar el compromiso con los objetivos que nos trazamos como equipo.