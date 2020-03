https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Todavía no puedo creer que no esté más" dijo la judoca "Peque" Pareto dará continuidad a los proyectos sociales de Braian Toledo, fallecido hace un mes

La judoca bonaerense Paula Pareto dará continuidad a los proyectos sociales que llevaba adelante de su amigo el lanzador de jabalina Braian Toledo, fallecido hace un mes en un accidente de tránsito.



"Todavía no lo puedo creer. Me cuesta pensar que no está más, que no me lo voy a cruzar más en el Cenard, que ya no voy a verlo ayudando gente, que no podremos ir juntos a los proyectos sociales... Fue terrible", admitió Pareto, en un alto en su rutina en el Hospital de San Isidro, donde es traumatóloga.

"Pasé de no poder creerlo a tener que aceptarlo. Pero, dentro de semejante desgracia, intentó encontrar lo único positivo que puede tener: aprender a vivir cada día, no quejarnos de llenos y continuar ayudando a la gente, como él hubiese querido", reconoció, a un mes del golpe que significó la muerte de Toledo para el deporte argentino.

Pareto, de 34 años, estuvo en Rusia para participar de un torneo internacional de judo (Grand Slam), en preparación para su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, que finalmente fueron postergados por el coronavirus, y donde defenderá la medalla dorada de Río 2016 en la categoría -48 kilogramos, la misma donde obtuvo el bronce en Beijing 2008.

Por esa razón debió cumplir la cuarentena obligatoria de catorce días y el pasado miércoles retornó a sus funciones en el hospital "Melchor Posse", de San Isidro.

También donó sangre -algo que no había hecho en su vida por ser atleta de alto rendimiento- y, como si fuera poco, anunció que seguirá con los proyectos sociales que tenía Toledo, su amigo y colega fallecido el 27 de febrero.

"Es lo que él hubiese querido. Sé que no le voy a llegar ni a los talones, porque su compromiso era total. Pero al menos quiero ayudar. Ya acordamos con la empresa Saint Gobain para tomar la posta de sus proyectos en el programa Huella. Hablé con Graciela del merendero Los Pepitos en Merlo y voy a seguir lo que empezó en la sociedad de fomento en Florencio Varela.

Porque, además, es lo que quiere la familia de Braian. Su madre y hermanos saben que es lo que a él lo hacía feliz", explicó Pareto.

La judoca y Toledo fueron compañeros de ese programa solidario "Huella Saint Gobain", que está por cumplir diez años y agrupa a varios embajadores, la mayoría atletas olímpicos, que eligen un lugar a refaccionar junto con el acompañamiento de la empresa.

Justamente, hace cuatro meses, durante la recuperación de la lesión de Braian, ambos fueron juntos al merendero de Merlo que permite comer a 120 chicos diariamente.

"Fue emocionante, como cada vez que visitamos estos lugares que tanto necesitan. Poder aportar nuestro granito de arena siempre es especial. Se ha convertido en una debilidad", recordó Pareto.

Ahora se pondrá al hombro el mejoramiento de la sociedad de fomento de Florencio Varela, que funciona como soporte de las otras instituciones educativas del barrio La Rotonda, donde se realizan diferentes actividades recreativas (hóckey, boxeo y karate, entre otras) y de contención.

"Braian era una persona única, maravillosa en todo sentido, de otro mundo. Alguien que realmente hizo sacrificios extremos, pero se mantuvo con la mentalidad y la humildad para alcanzar sus metas. Por eso no tengo más que palabras de admiración.

Cuando lo cruzaba, se lo decía. Y él me decía que me admiraba a mí. Qué loco, ¿no? Hablábamos mucho, era muy cálido, siempre queriendo saber cómo estaba tu familia, lo verdaderamente importante... Por eso era diferente. Y por eso su legado va mucho más allá de lo genio que era como deportista", cerró Pareto.

