Viernes 27.03.2020

La crisis del coronavirus ha obligado a suspender la celebración popular del cumpleaños de la monarca, programada para el próximo 13 de junio.

Trooping The Colour Londres: cancelan la celebración popular del cumpleaños de la Reina

Se cumple una semana desde que la reina Isabel II decidió viajar al castillo de Windsor para protegerse entre sus muros de la crisis sanitaria que estos días golpea al mundo. Desde esa residencia, acompañada de su marido Felipe y del personal de servicio estrictamente necesario, la monarca sigue cumpliendo todas las obligaciones profesionales que puede atender de manera telemática.

Así lo demostró hace unos días cuando mantuvo su tradicional reunión semanal con el primer ministro británico Boris Johnson. Una conversación telefónica que nos dejó para la posteridad una imagen histórica de ambos líderes departiendo desde sus respectivas casas.

Claro que el día que se hizo esa foto el mundo era muy distinto. En aquel momento, la pandemia no estaba demasiado extendida por el país. De hecho, el gobierno inglés todavía no había anunciado medidas de confinamiento de obligado cumplimiento para la población, como ya ha hecho. Y por supuesto ni mucho menos Johnson imaginaba que daría positivo por coronavirus, tal y como ha anunciado hoy.

¿Qué significa esto? Que la situación está cambiando radicalmente cada día, y eso obliga a adaptarse y a alterar los planes de todo el mundo. Incluso los de la reina, que pese a que anunció cuando se marchó a Windsor que el esperado Trooping The Colour iba a celebrarse como todos los años, al final se ha visto obligada a cancelarlo.

Así lo acaba de anunciar Buckingham en un comunicado donde explican que, siguiendo el consejo del Gobierno, han decidido finalmente anular esta popular celebración del cumpleaños de Isabel II, que soplará 94 velas en las próximas semanas.

Una fiesta que todos los años reúne a la Familia Real al completo en el balcón de palacio para contemplar el multitudinario desfile con el que el pueblo homenajea a su monarca. Un evento que este año estaba programado para el 13 de junio y no para el 21 de abril, fecha real del cumpleaños de la reina, que todos los años retrasa la celebración al verano para aprovechar el buen tiempo.

En cualquier caso, tampoco son malas noticias para la monarca. Que no pueda organizarse un desfile en su honor no significa que el pueblo no vaya a tener oportunidad de desearle lo mejor por su aniversario. Según avisa Buckingham en ese mismo comunicado, ahora mismo se están barajando varias alternativas al desfile que permitan una celebración menos tradicional del Trooping The Colour. Una que no exponga a nadie a un posible contagio. “Seguiremos adaptándonos a los consejos relevantes que nos trasmitan desde el Gobierno”, explican.